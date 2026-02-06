Este website junta as melhores apps e plataformas gratuitas num só lugar

Quase tudo o que fazemos no dia a dia passa por ferramentas digitais, seja para tarefas simples ou projetos mais complexos. Por isso, se recorre constantemente a apps e plataformas para trabalhar melhor, estudar mais rápido ou simplesmente organizar a vida, este website junta as melhores opções gratuitas num só lugar.

Hoje, é quase inevitável usar plataformas digitais, desde coisas simples, como um calendário online ou a conversão de um ficheiro PDF, até projetos mais complexos, como criar um website ou automatizar fluxos de trabalho.

De facto, a maioria de nós recorre, todos os dias, a apps e plataformas que otimizem as nossas tarefas.

O problema é que muitas dessas ferramentas são pagas, e nem sempre faz sentido investir dinheiro em algo que usamos ocasionalmente ou para resolver uma necessidade pontual.

Ainda assim, continuamos a precisar de soluções eficazes.

Mr. Free Tools promete as melhores apps e ferramentas gratuitas

É nesta procura por apps e plataformas gratuitas, capazes de fazer um excelente trabalho sem pesar na carteira, que o website Mr. Free Tools pode ser útil.

Trata-se de um website que ajuda os utilizadores a encontrar ferramentas, aplicações, software e recursos gratuitos disponíveis na Internet. Funciona como um motor de pesquisa especializado e filtra as opções gratuitas.

A plataforma organiza as mais de 1900 ferramentas gratuitas em 24 categorias e mais de 600 subcategorias, com um sistema de pesquisa avançado e filtros, para entregar soluções gratuitas ou versões freemium de forma rápida.

Não é necessário criar conta nem pagar para usar o site, além de não apresentar anúncios.

O diretório, como se descreve, inclui muitas ferramentas e recursos gratuitos, nomeadamente:

Software open source e freeware para produtividade, desenvolvimento ou design;

Ferramentas micro simples para funções específicas;

Recursos como templates ou bases de dados gratuitos;

Comparações de diferentes tipos de ferramentas e planos freemium.

Além disso, possui filtros para tipos de ferramentas e categorias específicas e explica sobre limitações ou licenças dos recursos listados.

Este website pode ser especialmente útil para empreendedores, freelancers, estudantes, designers, profissionais de marketing e programadores, ou para qualquer pessoa que queira economizar dinheiro e tempo.