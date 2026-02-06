Bitcoin cai para mínimos desde que Trump assumiu o poder

O preço do bitcoin desceu para o nível mais baixo dos últimos 15 meses, mesmo com o apoio declarado do Presidente dos EUA, Donald Trump, às criptomoedas. A queda surge após meses de valorização intensa, que tinham levado o ativo a novos máximos históricos.

Atualmente, um único bitcoin vale cerca de 65 mil dólares (cerca de 54.600 euros), o valor mais baixo desde outubro de 2024. Desde o início deste ano, a criptomoeda já perdeu cerca de 24% do seu valor.

A desvalorização ocorre depois de um período de forte subida, que culminou num recorde histórico de 124 mil dólares em outubro.

O apoio político e o impacto inicial no mercado

O envolvimento direto de Trump no setor, o seu apoio público às criptomoedas e as promessas de flexibilização da legislação deram um forte impulso ao mercado.

Uma das primeiras medidas tomadas após regressar à Casa Branca, em janeiro de 2025, foi a assinatura de uma ordem executiva para tornar os Estados Unidos na “capital mundial das criptomoedas”.

Durante o primeiro ano do novo mandato, Trump lançou também a sua própria criptomoeda, sendo que a maior parte dos lucros terá sido canalizada para empresas associadas ao próprio.

Além disso, manteve o envolvimento com a World Liberty Financial, um veículo de investimento em ativos cripto pertencente à família Trump.

Até ao momento, o governo aprovou legislação para garantir enquadramento federal às criptomoedas e dissolveu uma equipa do Departamento de Justiça focada na aplicação de regulamentação no setor.

A Securities and Exchange Commission (SEC) também terá abandonado várias investigações e ações de fiscalização relacionadas com criptomoedas.

Em novembro, os democratas do Comité Judiciário do Senado criticaram a agenda pró-cripto do presidente, referindo que Trump acumulou participações avaliadas em mais de 11 mil milhões de dólares e obteve cerca de 800 milhões de dólares em rendimentos pessoais com transações desde que regressou ao cargo.

Porque está o bitcoin a perder valor

Apesar da conhecida volatilidade da criptomoeda, analistas do Deutsche Bank indicaram que a queda recente terá sido desencadeada pela nomeação de Kevin Warsh como novo presidente da Reserva Federal dos EUA.

Alguns analistas acreditam que Warsh poderá adotar uma política monetária mais agressiva, mantendo as taxas de juro em níveis elevados. Uma política mais restritiva tende a penalizar ativos de maior risco, como as criptomoedas, enquanto uma abordagem mais expansionista costuma favorecer esse tipo de investimento.

Segundo o banco alemão, o bitcoin tem mostrado uma tendência de queda ao longo dos últimos quatro meses, acompanhada por um sentimento crescente de pessimismo no mercado.

O Deutsche Bank considera que o setor não vai desaparecer, mas também não prevê um regresso às fortes subidas impulsionadas pelo apoio político. Na visão da instituição, o bitcoin está a deixar de ser um ativo puramente especulativo para entrar numa fase mais realista, em que terá de encontrar o seu papel específico no sistema financeiro.

Mercado das cripto perde milhar de milhões em valor

William Barhydt, diretor executivo da Abra Capital Management, concorda que o mercado está a amadurecer, embora acredite numa recuperação dos preços.

Segundo o responsável, não seria surpreendente uma nova subida, uma vez que o bitcoin já atravessou várias oscilações significativas ao longo da sua história. Na sua opinião, apenas um cenário extremo, como um conflito global, poderia travar esse movimento.

Outras criptomoedas populares, como o ethereum e a solana, também registaram quedas acentuadas, com desvalorizações de cerca de 37% desde o início de 2026.

De acordo com a CoinGecko, o mercado de criptomoedas perdeu mais de mil milhões de dólares em valor apenas no último mês e cerca de dois mil milhões desde o pico registado em outubro.

A empresa de investimento Stifel indicou aos seus clientes que o preço do bitcoin poderá cair até aos 38 mil dólares (cerca de 31.900 euros), apontando para uma nova tendência em que as criptomoedas passam a acompanhar mais de perto a evolução do dólar norte-americano.

Na semana passada, a moeda dos EUA caiu para o valor mais baixo dos últimos quatro anos.