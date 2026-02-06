Google confirma: união entre Quick Share e AirDrop em mais smartphones Android

Todos ficaram surpreendidos quando a Google conseguiu colocar o Quick Share a comunicar com o AirDrop da Apple. Foi assim aberta uma porta que se pensava nunca poder existir. Agora, a funcionalidade exclusiva do Pixel 10 prepara-se para chegar ao mercado global. A Google garante que a interoperabilidade com a Apple será padrão em 2026.

Quick Share e AirDrop em mais smartphones Android

A Google acaba de confirmar oficialmente a notícia mais aguardada pelos utilizadores Android. Esta capacidade de enviar ficheiros para o AirDrop deixará de ser um exclusivo da linha Pixel. A novidade foi revelada por Eric Kay, vice-presidente de Engenharia para o Android, durante um briefing em Taipé.

O executivo garantiu que a empresa já trabalha ativamente com parceiros de hardware. O objetivo é expandir esta compatibilidade a todo o ecossistema ainda este ano. Isto significa que smartphones da Samsung, Xiaomi ou Nothing receberão a funcionalidade nativamente. A barreira histórica entre os dois sistemas operativos está prestes a cair definitivamente.

O aspeto técnico desta implementação é impressionante pela sua independência. A Google não precisou da ajuda da Apple para concretizar esta união. A equipa de engenharia recorreu à engenharia reversa dos protocolos da empresa de Cupertino. O sistema utiliza o padrão Wi-Fi Aware para detetar dispositivos iOS nas proximidades.

Google conseguiu um feito único sem apoio da Apple

A segurança foi validada por auditorias externas rigorosas do NCC Group. “Passámos muito tempo e energia a garantir que podíamos construir algo que fosse compatível não apenas com o iPhone, mas também com iPads e MacBooks”, explicou Eric Kay. A solução é robusta e garante a privacidade total dos dados durante a transferência.

Para o utilizador comum, esta mudança simplifica drasticamente a partilha diária de conteúdos. O processo mantém-se fiel à simplicidade original do AirDrop. O dono do iPhone apenas necessita de ativar a visibilidade para “Todos durante 10 minutos”. Depois, o dispositivo Android deteta o destinatário de imediato no menu de partilha. Não há compressão de imagens nem necessidade de Internet.

A transferência ocorre de forma direta entre os equipamentos. O CEO da Nothing, Carl Pei, já tinha manifestado interesse público nesta tecnologia. Agora, com a confirmação da Google, a porta está aberta para a massificação. O “jardim murado” da Apple torna-se assim acessível a todos.