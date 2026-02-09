Google altera Android! Próxima versão vem mais cedo e reforço em dezembro

O passado do Android não tem sido nada positivo no campo das atualizações. A Google assume um papel central, mas outros agentes não parecem acompanhar. Isso poderá mudar em breve com o Android 17, que trará a renovação. A próxima versão chegará muito mais cedo e terá um reforço em dezembro.

A Google mudará tudo já com o novo Android 17

A Google prepara-se para aplicar uma das mudanças mais profundas na história do seu sistema operativo. Em 2026, o Android 17, conhecido internamente como “Cinnamon Bun”, vai quebrar o tradicional ciclo de lançamentos anuais ao antecipar a sua chegada para junho. Esta estratégia não é apenas uma mudança de data, mas sim uma reestruturação total do calendário de atualizações.

Ao contrário do que tem sido norma, onde uma versão principal domina o ano inteiro, a Google passará a dividir as novidades em dois momentos distintos. O lançamento de junho será a “versão de plataforma” principal, focada em novas APIs e alterações profundas. No entanto, o plano prevê uma segunda vaga em dezembro, que servirá para consolidar funções e introduzir melhorias sem a necessidade de esperar.

Esta nova cadência visa alinhar o desenvolvimento do software com novos dispositivos no mercado. Com o Android 17 a chegar no final do segundo trimestre, a empresa garante que os smartphones lançados no verão chegam equipados com a versão mais recente. Como referem os especialistas, o sistema passa a organizar-se em dois lançamentos de plataforma. Acaba com a lógica de uma única grande versão anual.

Chega mais cedo aos smartphones e renova em dezembro

A mudança tem também um impacto direto no ecossistema de programadores e fabricantes. Ao adotar o modelo de desenvolvimento baseado em “trunk”, a Google consegue acelerar os ciclos de teste e distribuição. Isto significa que, além das duas janelas principais, o sistema continuará a receber as QPR (Quarterly Platform Releases), que trazem funcionalidades incrementais a cada três meses.

Para o utilizador, o benefício é um sistema que não para de evoluir. Em vez de uma grande “revolução” anual, o Android 17 será um processo contínuo de inovação. Segundo fontes próximas, esta abordagem “combina dois lançamentos de plataforma e builds contínuas para distribuir funções e ajustes sem concentrar tudo numa só versão”. Garantem uma maior estabilidade e segurança ao longo do ciclo de vida do dispositivo.

Esta transição marca o fim de uma era em que os novos smartphones tinham de aguardar meses por uma atualização. Ao “limpar” o calendário e focar o lançamento em junho, a Google resolve o problema de desfasamento entre o hardware e software. O Android 17 não será apenas uma atualização de software, mas sim o início de um modelo de serviço contínuo, onde a Google garante que a inovação chega de forma ágil e previsível.