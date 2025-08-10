Android 16 mudará a forma como carrega o smartphone e poucos vão gostar

A bateria e a velocidade de carregamento é um fator importante nos smartphones. Cada vez mais capacitadas e mais rápidas a carregar, evoluíram para dar o máximo aos utilizadores. Esse cenário poderá mudar em breve com o Android 16, onde uma novidade vai mudar a forma como carrega o smartphone e poucos vão gostar.

Android 16 mudará como carrega o smartphone

Embora o Pixel 10 da Google ainda não tenha sido revelado oficialmente, o que irá acontecer no dia 20 de agosto no evento Made by Google, a empresa lançou oficialmente o Android 16 em junho. Esta atualização já está disponível para os dispositivos móveis da empresa, sendo que alguns equipamentos de outras marcas, como a Xiaomi, já estão a receber a sua camada de personalização a correr sob esta nova versão.

Uma das características mais importantes do Android 16 são as atualizações ao vivo, que fornecem atualizações em tempo real de diferentes aplicações que até aparecem com uma linha do tempo para ver o progresso de uma rota ou pedido. Embora não seja uma atualização inovadora, traz algumas alterações bastante interessantes relacionadas com o funcionamento do telefone.

De facto, algumas novas funcionalidades deverão chegar ao sistema operativo, e uma delas protegerá supostamente o dispositivo contra hackers. A previsão é que este modo de proteção avançada chegue até ao final do ano.

Uma medida de proteção incómoda para muitos

Basicamente, consistiria num modo de proteção USB que bloquearia novas ligações enquanto o dispositivo estivesse bloqueado, evitando ataques físicos à porta móvel. Em testes já realizados, esta funcionalidade estaria a interferir com o protocolo de carregamento rápido. Requer uma comunicação entre o telefone e o carregador para ajustar a potência a que a carga será distribuída, e o bloqueio USB estaria a impedir isso.

A solução para este problema seria desligar o dispositivo, desbloqueá-lo e voltar a ligá-lo. Embora este processo não seja nada complicado, pode certamente prejudicar a praticidade de carregar o telefone diretamente.

O lado positivo é que utilizar menos o carregamento rápido contribuiria para menos aquecimento do dispositivo e manteria a sua bateria saudável durante mais tempo.