GPT-5: ChatGPT vai poder continuar a usar o GPT-4o, por enquanto

O GPT-5 promete ser a próxima revolução da OpenAI no campo da inteligência artificial generativa. No entanto, o início da sua implementação foi um pouco mais complexo do que o esperado. Isso obriga a OpenAI a anunciar algumas mudanças. Entre elas, o ChatGPT permitirá que se continue a utilizar o GPT-4, pelo menos durante algum tempo.

Sam Altman anuncia mudanças no GPT-5

O anúncio foi feito por Sam Altman via X. O responsável da OpenAI forneceu várias atualizações sobre a disponibilidade do GPT-5, para acalmar os ânimos entre os utilizadores. Isto, após as críticas dos subscritores do ChatGPT Plus se terem multiplicado. Uma das primeiras queixas dos utilizadores foi o limite de utilização do GPT-5 do chatbot.

Embora a empresa tenha prometido que este limite seria significativamente superior ao da versão gratuita do ChatGPT, a remoção dos modelos anteriores fez com que muitos utilizadores o atingissem rapidamente. Por isso que Sam Altman anunciou que vai duplicar os limites de utilização do GPT-5 para todos os titulares de contas ChatGPT Plus.

No entanto, a mudança mais importante é que os utilizadores Plus poderão voltar ao GPT-4 quando quiserem. Isto significa que a utilização do ChatGPT não se limitará à disponibilidade do GPT-5 para aqueles que pagam o plano de 20 dólares por mês. É temporário, uma vez que o plano de descontinuar os modelos de idiomas anteriores ainda está em vigor. Vão monitorizar os níveis de utilização para determinar durante quanto tempo as IA anteriores permanecerão disponíveis.

OpenAI: ChatGPT vai poder usar o GPT-4o

Embora Altman não o tenha mencionado no seu anúncio, os utilizadores do ChatGPT Pro poderão aceder a todos os modelos anteriormente disponíveis por tempo limitado. De acordo com Joanna Stern, a OpenAI confirmou que os subscritores do plano mensal de 200 dólares poderão utilizar modelos de IA anteriores ao GPT-5. No entanto, este será por um período máximo de 60 dias.

Após este período, a empresa concluirá a transição dos utilizadores desta versão para o modelo de última geração. Recorde-se que o ChatGPT Pro estará também disponível numa versão especial denominada GPT-5 Pro, que substitui o o3-pro, concebida para tarefas ou consultas mais complexas e intensivas.

O plano da OpenAI era disponibilizar o GPT-5 a todos os utilizadores do ChatGPT desde o primeiro dia. No entanto, a implementação demora mais tempo do que o esperado. Altman observou que o tráfego para as APIs da empresa duplicou, refletindo a elevada procura. Restaurar o acesso ao GPT-4 no ChatGPT Plus é uma medida paliativa, mas será provavelmente bem-vinda.