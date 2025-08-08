Chegou o GPT-5, gratuito para todos! Primeiro modelo de IA unificado e mais perto da AGI
Após alguns atrasos, o GPT-5 é agora uma realidade. É o primeiro modelo de linguagem completo da OpenAI, mais fácil de utilizar que os anteriores e também gratuito. Mas também tem as suas fraquezas. A grande vantagem é que será gratuito para todos desde o primeiro momento! E já pode ser usado no ChatGPT.
A OpenAI acaba de lançar o GPT-5 e o melhor de tudo é que é gratuito para todos. O GPT-5 é o primeiro modelo unificado de IA da empresa de Sam Altman. Combina as capacidades dos modelos de raciocínio com as respostas rápidas dos modelos GPT. É um passo mais próximo da AGI, Inteligência Artificial Geral. Ou seja, uma IA que pode fazer tudo, tal como os humanos.
O novo modelo de linguagem do GPT-5 também difere do seu antecessor por ser menos um chatbot e mais um agente de IA. É melhor na conclusão de tarefas encadeadas, desde a criação de uma aplicação a partir do zero até à pesquisa. A OpenAI afirma que o GPT-5 também detecta melhor quando alguém está a pedir algo com intenção maliciosa.
Onde houve melhorias foi na área das alucinações. Segundo as verificações da própria empresa, o GPT-5 fornece informações incorretas 4,8% das vezes, em comparação com 22% do o3 e 20,6% do GPT-4o. Afirma também "mentir" menos, o que significa que falsifica menos informação para ganhar credibilidade.
Os benchmarks não mostram nenhum avanço significativo e, em alguns casos, até perde para o Grok, o Claude ou modelos anteriores. O que ele faz melhor é criar código de raiz. No teste SWE-bench Verified, o GPT-5 alcançou uma pontuação de 74,9%, em comparação com 74,5% do Claude Opus 4.1 da Anthropic ou 59,6% do Gemini 2.5 Pro da Google.
Houve uma melhoria significativa nos temas médicos e de saúde, uma área em que os chatbots receberam muitas críticas. Apresentou alucinações em apenas 1,6% dos dados, em comparação com 12,9% do GPT-4o e 15,8% do o3. A OpenAI afirma ainda que o GPT-5 é superior em áreas que não podem ser medidas com benchmarks, como a escrita ou o design criativo.
Pela primeira vez, a empresa de Sam Altman oferece o GPT-5 gratuitamente a todos desde o primeiro dia, embora os utilizadores pagantes tenham obviamente menos limitações. Os subscritores Plus podem utilizar muito mais pedidos por dia do que os subscritores gratuitos, e os subscritores Pro têm acesso ilimitado, para além da versão profissional, GPT-5 Pro.
Conforme foi divulgado, o GPT-5 está disponível em várias versões:
- GPT-5: Para o design de tarefas lógicas e, a um nível geral, para os utilizadores utilizarem em tarefas menos específicas.
- GPT-5-mini: Uma versão mais leve do modelo anterior, com menor poder de raciocínio, mas ideal para orçamentos mais apertados.
- GPT-5-nano: O modelo ideal para tarefas que exigem velocidades de processamento mais elevadas, bem como aplicações que exigem baixa latência.
- GPT-5-chat: Conversas naturais e multimodais.
O GPT-5 não representa um salto espetacular em termos de desempenho, embora se verifiquem melhorias na criação de código, alucinações, criatividade e gestão da saúde. A sua principal virtude é o seu estatuto de modelo de IA unificado, válido para tudo. Este parece ser o futuro dos modelos de linguagem, levando a IA um passo à frente.