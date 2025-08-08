Chegou o GPT-5, gratuito para todos! Primeiro modelo de IA unificado e mais perto da AGI

Após alguns atrasos, o GPT-5 é agora uma realidade. É o primeiro modelo de linguagem completo da OpenAI, mais fácil de utilizar que os anteriores e também gratuito. Mas também tem as suas fraquezas. A grande vantagem é que será gratuito para todos desde o primeiro momento! E já pode ser usado no ChatGPT.

A OpenAI acaba de lançar o GPT-5 e o melhor de tudo é que é gratuito para todos. O GPT-5 é o primeiro modelo unificado de IA da empresa de Sam Altman. Combina as capacidades dos modelos de raciocínio com as respostas rápidas dos modelos GPT. É um passo mais próximo da AGI, Inteligência Artificial Geral. Ou seja, uma IA que pode fazer tudo, tal como os humanos.

O novo modelo de linguagem do GPT-5 também difere do seu antecessor por ser menos um chatbot e mais um agente de IA. É melhor na conclusão de tarefas encadeadas, desde a criação de uma aplicação a partir do zero até à pesquisa. A OpenAI afirma que o GPT-5 também detecta melhor quando alguém está a pedir algo com intenção maliciosa.

Onde houve melhorias foi na área das alucinações. Segundo as verificações da própria empresa, o GPT-5 fornece informações incorretas 4,8% das vezes, em comparação com 22% do o3 e 20,6% do GPT-4o. Afirma também "mentir" menos, o que significa que falsifica menos informação para ganhar credibilidade.

Os benchmarks não mostram nenhum avanço significativo e, em alguns casos, até perde para o Grok, o Claude ou modelos anteriores. O que ele faz melhor é criar código de raiz. No teste SWE-bench Verified, o GPT-5 alcançou uma pontuação de 74,9%, em comparação com 74,5% do Claude Opus 4.1 da Anthropic ou 59,6% do Gemini 2.5 Pro da Google.

Houve uma melhoria significativa nos temas médicos e de saúde, uma área em que os chatbots receberam muitas críticas. Apresentou alucinações em apenas 1,6% dos dados, em comparação com 12,9% do GPT-4o e 15,8% do o3. A OpenAI afirma ainda que o GPT-5 é superior em áreas que não podem ser medidas com benchmarks, como a escrita ou o design criativo.

Pela primeira vez, a empresa de Sam Altman oferece o GPT-5 gratuitamente a todos desde o primeiro dia, embora os utilizadores pagantes tenham obviamente menos limitações. Os subscritores Plus podem utilizar muito mais pedidos por dia do que os subscritores gratuitos, e os subscritores Pro têm acesso ilimitado, para além da versão profissional, GPT-5 Pro.

Conforme foi divulgado, o GPT-5 está disponível em várias versões:

GPT-5: Para o design de tarefas lógicas e, a um nível geral, para os utilizadores utilizarem em tarefas menos específicas.

Para o design de tarefas lógicas e, a um nível geral, para os utilizadores utilizarem em tarefas menos específicas. GPT-5-mini: Uma versão mais leve do modelo anterior, com menor poder de raciocínio, mas ideal para orçamentos mais apertados.

Uma versão mais leve do modelo anterior, com menor poder de raciocínio, mas ideal para orçamentos mais apertados. GPT-5-nano: O modelo ideal para tarefas que exigem velocidades de processamento mais elevadas, bem como aplicações que exigem baixa latência.

O modelo ideal para tarefas que exigem velocidades de processamento mais elevadas, bem como aplicações que exigem baixa latência. GPT-5-chat: Conversas naturais e multimodais.

O GPT-5 não representa um salto espetacular em termos de desempenho, embora se verifiquem melhorias na criação de código, alucinações, criatividade e gestão da saúde. A sua principal virtude é o seu estatuto de modelo de IA unificado, válido para tudo. Este parece ser o futuro dos modelos de linguagem, levando a IA um passo à frente.