FIFA quer um verdadeiro espetáculo de futebol: como a IA vai revolucionar o Mundial 2026

A integrar cada vez mais áreas do quotidiano, impactando diretamente a vida das pessoas, a tecnologia vai reforçar-se no futebol, este ano, através da Inteligência Artificial (IA). Entenda os planos da FIFA para revolucionar o Campeonato Mundial de Futebol de 2026.

A FIFA quer dar um novo salto tecnológico no futebol e, para o Mundial de 2026, está a preparar uma novidade que promete mudar a forma como são tomadas as decisões.

Este ano, todos os jogadores começarão a ter avatares digitais criados com IA, concebidos para tornar o VAR (acrónimo de video assistant referee) mais rápido, mais preciso e mais próximo da realidade física de cada atleta.

Avatares digitais com medidas reais dos jogadores

Conforme está a ser avançado, a grande inovação passa pela criação de avatares 3D fisicamente rigorosos de todos os jogadores que participarem no Mundial 2026.

Antes do início da competição, cada atleta será digitalizado, num processo de cerca de um segundo, que visa recolher dimensões corporais altamente precisas.

Estes modelos digitais vão, depois, ser utilizados pelo VAR nas decisões de fora de jogo, através da tecnologia de fora de jogo semiautomatizada.

Segundo Gianni Infantino, presidente da FIFA, esta solução vai permitir uma identificação e um acompanhamento mais exatos dos jogadores, mesmo em jogadas rápidas ou com obstruções visuais.

O objetivo é reduzir erros, acelerar decisões e tornar todo o processo mais transparente para árbitros, jogadores e adeptos.

Atualmente, sistemas como os usados na Premier League recorrem a dezenas de câmaras e a milhares de pontos de dados para localizar os jogadores e a bola. Contudo, os modelos gráficos não refletem de uma forma fiel o tamanho real de cada atleta.

Com os novos avatares personalizados, a FIFA acredita que a precisão das decisões será significativamente melhorada.

FIFA planeia um verdadeiro espetáculo de futebol

Por forma a apresentar decisões de fora de jogo de forma mais realista e visualmente apelativa, a FIFA pretende integrar estes avatares nas transmissões televisivas do Mundial 2026. Assim, ajuda os adeptos nos estádios e em casa a compreender melhor o que está a ser analisado pelo VAR.

Esta aposta na IA insere-se numa estratégia mais ampla de digitalização do futebol, anunciada durante a CES 2026, em Las Vegas, onde Infantino descreveu a competição deste ano como "o maior espetáculo alguma vez visto no planeta Terra".

No mesmo evento, a FIFA anunciou o Football AI Pro, uma nova plataforma de dados desenvolvida em parceria com a Lenovo.

Esta ferramenta será disponibilizada a todas as seleções participantes e pretende ajudar a reduzir desigualdades entre países com mais e menos recursos, "num desporto cada vez mais dependente da análise de dados".

Além disso, será lançada uma edição do Mundial 2026 do smartphone Motorola Razr, uma marca da Lenovo.

Mundial 2026 "já está a bater recordes"

Em dezembro, a FIFA já tinha recebido 150 milhões de pedidos de bilhetes para o Mundial 2026 de futebol, vindos de mais de 200 países. Segundo a organização, até àquela data, o número nunca registado antes de um Campeonato do Mundo representava uma "procura mais de 30 vezes superior à oferta".

A meio da fase de sorteio, o Mundial 2026 já está a bater recordes, com mais de 150 milhões de pedidos de bilhetes enviados até à data por adeptos de mais de 200 países. O resultado da fase atual, que começou em 11 de dezembro, significa que o Mundial 2026 está a ter uma procura mais de 30 vezes superior à oferta.

Lia-se, num comunicado da FIFA, no mês passado, que informava que o número de pedidos de bilhetes era três a quatro vezes superior ao nível de espetadores somados nos 964 jogos que compõem as 22 edições da competição.

A fase de venda de bilhetes mencionada pela organização está a decorrer nos Estados Unidos, Canadá e México até 13 de janeiro de 2026.

Segundo o presidente da FIFA, Gianni Infantino, em declarações divulgadas pelo próprio organismo, "o Mundial 2026 promete ser o maior e mais inclusivo espetáculo do planeta".