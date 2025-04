Hyundai quer criar uma solução de segurança total baseada em robótica e IA

Imagine câmaras inteligentes, sensores e robôs autónomos a patrulhar espaços, capazes de reconhecer comportamentos suspeitos, identificar rostos e reagir em tempo real a qualquer anomalia. Isto é o que a Hyundai Motor Group pretende com a parceria com a Suprema. O mundo está a mudar!

Hyundai equipa a robótica com dispositivos biométricos

Por via de um Memorandum of Understanding (MoU), o Hyundai Motor Group estabeleceu uma parceria com a Suprema, o principal fornecedor sul-coreano de sistemas de controlo de acesso biométrico, por forma a expandir o modelo de negócio de construção robot-friendly da Robotics LAB.

O objetivo passa por integrar soluções de controlo de acesso e segurança física.

O cerne desta colaboração é a implementação de vários serviços de robôs autónomos através do desenvolvimento de tecnologias que integrem robôs com infraestruturas.

No ano passado, aliás, já foi efetuada uma implementação bem sucedida, integrando 53 dispositivos de reconhecimento facial e uma frota de robôs de serviço.

A integração da robótica

Para esta parceria, a Hyundai contribuirá com tecnologia de reconhecimento facial para robôs e sistemas de acesso.

O controlo de acesso tem uma função crítica no desenvolvimento de espaços inteligentes e adaptados aos robôs. Através da integração com soluções de controlo de acesso, iremos propor um novo padrão industrial em que os robôs com humanos ultrapassam as questões infraestruturais e tiram partido de uma maior mobilidade e de serviços contínuos.

Disse Dong Jin Hyun, vice-presidente do Hyundai Motor Group e diretor do Robotics LAB,.

O responsável da empresa sul-coreana referiu também que "o objetivo é expandir as ofertas para além dos fatores estáticos existentes na indústria da segurança física e criar oportunidades de negócio através do modelo RTS (Robotics Total Solution) do Robotics LAB".

Ao alavancar a tecnologia robótica avançada do Robotics LAB do Hyundai Motor Group e a experiência da Suprema em soluções de controlo de acesso biométrico, a parceria visa integrar as tecnologias de ponta de hardware, software e IA.

Desta forma, espera-se que a integração transcenda as limitações dos sistemas de segurança física existentes, abrindo caminho para oportunidades inovadoras no setor.

Para Hanchul Kim, diretor-executivo da Suprema, "esta parceria assinala um marco significativo à medida que abrimos uma nova era de serviços de segurança não tripulados que integram a IA e a robótica".

Este sistema integrará na perfeição a tecnologia de nuvem, a robótica, a IA, vários sensores e soluções de resposta no local. Além disso, pretendemos estabelecer-nos como um fornecedor líder de plataformas de segurança integradas com automação orientada para a IA, incluindo tecnologias avançadas como drones com IA e sistemas de deteção acústica.

A parceria entre as duas empresas irá explorar, também, oportunidades com a inteligência artificial das coisas (em inglês, AIoT), que é a integração da IA com a Internet das coisas (em inglês, IoT).

Esta integração fará progredir as capacidades de condução autónoma dos robôs, melhorando serviços como a entrega de alimentos e bebidas e a entrega de encomendas em espaços robot-friendly.