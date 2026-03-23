Lembra-se do Fire Phone? Amazon estará de volta aos smartphones com um “transformer”

O Fire Phone foi um dos maiores fracassos da Amazon. No entanto, mais de 10 anos depois do seu lançamento, a Amazon parece estar a voltar aos smartphones com um "transformer" inteligente, centrado na Alexa.

Com o nome de código interno Transformer, a novidade está a ser desenvolvida na divisão de dispositivos e serviços da Amazon como um "dispositivo de personalização" que poderá integrar os serviços de consumo da empresa e a sua renovada assistente Alexa.

Ou seja, segundo pessoas familiarizadas com o projeto, à Reuters, a Amazon está a criar um smartphone que facilite não apenas compras no seu website, mas a transmissão de conteúdos no Prime Video e no Prime Music.

Além disso, um dispositivo que permita encomendas através de parceiros como a Grubhub ao longo do dia.

A aposta deverá residir na voz e na Inteligência Artificial (IA) em vez da tradicional grelha de ícones de aplicações.

Universo Amazon num smartphone com IA

A Amazon lançou o seu primeiro smartphone, em 2014, na esperança de competir com a Apple e a Samsung. Em vez disso, o Fire Phone, supervisionado diretamente por Jeff Bezos, foi descartado em pouco mais de um ano, tornando-se um dos maiores fracassos da empresa.

Agora, ainda que a Amazon não tenha fornecido quaisquer detalhes sobre o Transformer - desde preço, data de lançamento ou informação sobre até onde a empresa pretende levar o projeto -, as fontes da Reuters revelaram alguns pormenores.

Por exemplo, um dos principais focos técnicos da equipa é integrar a IA de forma suficientemente profunda para que os utilizadores consigam realizar muitas tarefas sem descarregar aplicações separadas ou registar-se em serviços distintos através das lojas de aplicações tradicionais.

O conceito aproxima a Alexa do ideal de ficção científica que Jeff Bezos tem defendido há anos: uma única interface de voz, sempre disponível, capaz de gerir conteúdos multimédia, compras e tarefas diárias num só lugar, indo aparentemente ao encontro do conceito que Jony Ive e Sam Altman, da OpenAI, parecem estar a desenvolver.

O projeto, cujo dispositivo poderá ser adiado ou cancelado caso a estratégia ou as prioridades financeiras da Amazon mudem, segundo as fontes ouvidas pela agência noticiosa, está a ser liderado pela ZeroOne, um grupo relativamente recente dentro da unidade de dispositivos, encarregado de criar gadgets inovadores.

A ZeroOne é dirigida por J. Allard, antigo executivo da Microsoft que ajudou a definir iniciativas de hardware como a consola Xbox e o leitor de música Zune.

Pessoas que trabalharam no Transformer dizem que a Amazon está a explorar mais do que um formato: uma das abordagens assemelha-se a um smartphone convencional que competiria de forma mais direta com dispositivos da Apple e da Samsung, sendo que a diferenciação da Amazon viria da Alexa e da sua camada de serviços, e não tanto das especificações de hardware.