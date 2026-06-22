Google tem uma surpresa escondida relacionada com o Mundial 2026 e Messi. Espreite!

Lionel Messi tornou-se, esta segunda-feira, o maior marcador de sempre da história dos Mundiais. E a Google não deixou a efeméride passar em branco.

Com dois golos no triunfo da Argentina sobre a Áustria, Messi chegou aos 17 golos em Mundiais, superando a antiga referência do alemão Miroslav Klose, que se mantinha isolado no topo da lista há mais de uma década.

O capitão argentino já tinha igualado a marca de Klose dias antes, com um hat-trick na vitória sobre a Argélia, mas esta segunda-feira tratou de a ultrapassar em definitivo.

Não é a primeira vez que a Google associa um easter egg a um grande momento desportivo, e o Mundial 2026 já trouxe outras novidades aos motores de pesquisa da gigante tecnológica, incluindo Doodles dedicados ao torneio e efeitos especiais ao pesquisar pelos nomes das seleções participantes.

O que aparece na pesquisa

Ao pesquisar "Messi" no Google, surge uma pequena animação, com referências visuais a uma bola de futebol e informação relacionada com o novo recorde do jogador.

É o tipo de detalhe que a empresa costuma reservar para celebridades, eventos desportivos e datas especiais, tornando a experiência de pesquisa um pouco mais divertida e adaptada ao momento.

Estes easter eggs costumam ser temporários, surgindo associado à atualidade do tema pesquisado, pelo que é natural que a animação desapareça à medida que a cobertura do Mundial avança e o foco mediático se desloque para outros jogos e protagonistas.

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