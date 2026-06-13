Anthropic desliga acesso ao Fable 5 e Mythos 5! Saiba o que se passou

O governo dos Estados Unidos ordenou à Anthropic que suspendesse o acesso aos seus modelos de IA mais avançados, Claude Fable 5 e Claude Mythos 5, para cidadãos estrangeiros, alegando preocupações de segurança nacional. A Anthropic acabou por bloquear para todos.

Anthropic: autoridades norte-americanas acreditam que existe uma forma de "jailbreak"

Como a empresa não consegue aplicar a restrição de forma seletiva em tempo real, acabou por desativar temporariamente o acesso aos dois modelos para todos os utilizadores.

A decisão surge poucos dias após o lançamento do Fable 5, o primeiro modelo da classe Mythos disponibilizado ao público. O Mythos 5, por sua vez, estava reservado a um grupo restrito de parceiros de cibersegurança através do programa Project Glasswing.

Segundo a Anthropic, as autoridades norte-americanas acreditam que existe uma forma de contornar ("jailbreak") algumas das proteções implementadas no Fable 5, permitindo que o modelo seja utilizado para identificar vulnerabilidades de software e potencialmente apoiar ciberataques avançados. A empresa discorda desta avaliação e afirma que as vulnerabilidades apontadas são limitadas e semelhantes às existentes noutros modelos de IA do mercado.

A medida representa uma mudança importante na política de exportação tecnológica dos EUA. Até agora, as restrições incidiam sobretudo sobre chips e hardware avançado. Desta vez, o alvo são diretamente os modelos de inteligência artificial, considerados ativos estratégicos para a segurança nacional.

Além dos utilizadores fora dos EUA, as restrições poderão também afetar cidadãos estrangeiros que residam em território norte-americano, incluindo funcionários da própria Anthropic.