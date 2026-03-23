Parlamento Europeu trava Chat Control: vitória para a privacidade no WhatsApp e Signal
Numa decisão que marca um ponto de viragem para os direitos digitais na União Europeia, o Parlamento Europeu votou contra a implementação do controverso Chat Control 2.0. A medida, que pretendia obrigar plataformas de mensagens a analisar conteúdos privados, foi travada através da aprovação da Emenda 5, proposta por Markéta Gregorová.
O fim da vigilância em massa nas comunicações
Esta decisão não só trava a nova legislação, como coloca em xeque a continuidade da versão original da norma, ameaçando criar um "vácuo jurídico" já a partir de abril. O projeto, apresentado originalmente em 2023 sob a premissa do combate à pedofilia e aos maus-tratos infantis, enfrentou desde cedo uma oposição feroz.
O nó central da questão residia na obrigatoriedade de scan de mensagens, imagens e e-mails, o que exigiria o levantamento da encriptação de ponta a ponta em serviços como o WhatsApp e o Signal. Na prática, isto significaria que as comunicações deixariam de estar protegidas, ficando acessíveis a governos ou empresas sob o pretexto da segurança.
A derrota desta proposta no Parlamento Europeu fundamenta-se na proteção do utilizador comum. De acordo com o novo texto aprovado, qualquer monitorização de comunicações deve ser "estritamente limitada a utilizadores individuais ou grupos de utilizadores suspeitos" mediante autorização judicial.
O impacto no RGPD e o futuro das plataformas
Esta alteração inviabiliza o rastreio indiscriminado de cidadãos inocentes, uma prática que os críticos consideravam ser um sistema de vigilância estatal disfarçado de proteção de menores.
Com a exceção temporária que permitia o atual "Chat Control 1.0" a expirar no próximo dia 6 de abril, as plataformas de Internet serão obrigadas a cumprir integralmente o RGPD. Sem um novo consenso entre a Comissão Europeia e o Conselho Europeu nas próximas semanas, ferramentas que hoje realizam scans voluntários em serviços não encriptados podem tornar-se ilegais.
A maioria dos parlamentares votou a favor do fim da varredura indiscriminada em massa. Isso acaba por confirmar que a privacidade digital prevaleceu sobre a tentativa de controlo absoluto das redes.
Governo Português tem que fazer o mesmo com a lei de controlar as redes sociais com a desculpa das criancinhas, ainda bem que as pessoas se estão a fazer ouvir.
O governo Português também proibiu de se fumar em espaços fechados com a desculpa que o tabaco provoca cancro.
Pergunto-me quanto tempo as pessoas vão demorar até se pronunciarem que têm de ser os pais a educar as crianças. Não o estado.
Todos sabemos que não é por causa das crianças.
Esta e a das redes sociais nada têm a ver com as crianças, como mostra o escândalo de financiamento de RPACs pela Meta nos EUA.
O problema aqui é legitimar tráfego e recolher dados, porque a net tá infestada de bots e querem, com a verificação de idades e controlo de chat, demonstrar que a conta A ou B pertencem a um humano, de forma a valorizar as plataformas como meio de empurrar anúncios aos consumidores.
De resto, por exemplo, deixar menores de fora das redes sociais só leva a que os mesmos se reúnam noutras plataformas, como se vê hoje na Austrália, plataformas essas onde os pais não estão mas os predadores não hesitam em estar… “vamos tirar os meninos do insta e meter todos no roblox, porque no insta há predadores…” Para onde vão os predadores?!…
Ganhem tino! O uso de redes sociais deve ser zelados pelos pais e pelas escolas! Os menores devem ser informados e educados sobre os perigos! Não há outra forma!
Viva a UE.
Dizem coisas mas com a sua burocracia é a última resistente ao faroeste das bigtech
O preço da liberdade é a nossa necessidade eterna de vigilância.