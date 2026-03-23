Parlamento Europeu trava Chat Control: vitória para a privacidade no WhatsApp e Signal

Numa decisão que marca um ponto de viragem para os direitos digitais na União Europeia, o Parlamento Europeu votou contra a implementação do controverso Chat Control 2.0. A medida, que pretendia obrigar plataformas de mensagens a analisar conteúdos privados, foi travada através da aprovação da Emenda 5, proposta por Markéta Gregorová.

O fim da vigilância em massa nas comunicações

Esta decisão não só trava a nova legislação, como coloca em xeque a continuidade da versão original da norma, ameaçando criar um "vácuo jurídico" já a partir de abril. O projeto, apresentado originalmente em 2023 sob a premissa do combate à pedofilia e aos maus-tratos infantis, enfrentou desde cedo uma oposição feroz.

O nó central da questão residia na obrigatoriedade de scan de mensagens, imagens e e-mails, o que exigiria o levantamento da encriptação de ponta a ponta em serviços como o WhatsApp e o Signal. Na prática, isto significaria que as comunicações deixariam de estar protegidas, ficando acessíveis a governos ou empresas sob o pretexto da segurança.

A derrota desta proposta no Parlamento Europeu fundamenta-se na proteção do utilizador comum. De acordo com o novo texto aprovado, qualquer monitorização de comunicações deve ser "estritamente limitada a utilizadores individuais ou grupos de utilizadores suspeitos" mediante autorização judicial.

O impacto no RGPD e o futuro das plataformas

Esta alteração inviabiliza o rastreio indiscriminado de cidadãos inocentes, uma prática que os críticos consideravam ser um sistema de vigilância estatal disfarçado de proteção de menores.

Com a exceção temporária que permitia o atual "Chat Control 1.0" a expirar no próximo dia 6 de abril, as plataformas de Internet serão obrigadas a cumprir integralmente o RGPD. Sem um novo consenso entre a Comissão Europeia e o Conselho Europeu nas próximas semanas, ferramentas que hoje realizam scans voluntários em serviços não encriptados podem tornar-se ilegais.

A maioria dos parlamentares votou a favor do fim da varredura indiscriminada em massa. Isso acaba por confirmar que a privacidade digital prevaleceu sobre a tentativa de controlo absoluto das redes.