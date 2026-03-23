PplWare Mobile

Parlamento Europeu trava Chat Control: vitória para a privacidade no WhatsApp e Signal

· Notícias 6 Comentários

Acompanhe o Pplware no Google Notícias

Propor Revisão Proponha uma correção, faça uma sugestão

Autor: Pedro Simões

Tags:

  1. guilherme says:
    23 de Março de 2026 às 11:33

    Governo Português tem que fazer o mesmo com a lei de controlar as redes sociais com a desculpa das criancinhas, ainda bem que as pessoas se estão a fazer ouvir.

    Responder
  2. bst says:
    23 de Março de 2026 às 12:20

    Pergunto-me quanto tempo as pessoas vão demorar até se pronunciarem que têm de ser os pais a educar as crianças. Não o estado.
    Todos sabemos que não é por causa das crianças.

    Responder
  3. Clippy says:
    23 de Março de 2026 às 12:29

    Esta e a das redes sociais nada têm a ver com as crianças, como mostra o escândalo de financiamento de RPACs pela Meta nos EUA.

    O problema aqui é legitimar tráfego e recolher dados, porque a net tá infestada de bots e querem, com a verificação de idades e controlo de chat, demonstrar que a conta A ou B pertencem a um humano, de forma a valorizar as plataformas como meio de empurrar anúncios aos consumidores.

    De resto, por exemplo, deixar menores de fora das redes sociais só leva a que os mesmos se reúnam noutras plataformas, como se vê hoje na Austrália, plataformas essas onde os pais não estão mas os predadores não hesitam em estar… “vamos tirar os meninos do insta e meter todos no roblox, porque no insta há predadores…” Para onde vão os predadores?!…

    Ganhem tino! O uso de redes sociais deve ser zelados pelos pais e pelas escolas! Os menores devem ser informados e educados sobre os perigos! Não há outra forma!

    Responder
  4. TogasPacho says:
    23 de Março de 2026 às 12:38

    Viva a UE.
    Dizem coisas mas com a sua burocracia é a última resistente ao faroeste das bigtech

    Responder
  5. Redin says:
    23 de Março de 2026 às 14:23

    O preço da liberdade é a nossa necessidade eterna de vigilância.

    Responder

Deixe um comentário

O seu endereço de email não será publicado.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title="" rel=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

Aviso: Todo e qualquer texto publicado na internet através deste sistema não reflete, necessariamente, a opinião deste site ou do(s) seu(s) autor(es). Os comentários publicados através deste sistema são de exclusiva e integral responsabilidade e autoria dos leitores que dele fizerem uso. A administração deste site reserva-se, desde já, no direito de excluir comentários e textos que julgar ofensivos, difamatórios, caluniosos, preconceituosos ou de alguma forma prejudiciais a terceiros. Textos de caráter promocional ou inseridos no sistema sem a devida identificação do seu autor (nome completo e endereço válido de email) também poderão ser excluídos.

PUB

Newsletter Pplware

Newsletter Pplware

Questão Semanal

Concorda com a proibição do acesso livre às redes sociais por menores de 16 anos?

Ver Resultados

Loading ... Loading ...

Arquivo de Questões

PUB

Velocímetro Pplware

Velocímetro do Pplware

Teste a velocidade da sua Internet

Categorias

Arquivo

Canal de Youtube