EUA estão a destruir o seu próprio motor de investigação de IA: as universidades

Na tentativa de consolidar a sua supremacia tecnológica frente a Pequim, os EUA parecem estar a comprometer o seu pilar fundamental: a investigação académica e o financiamento público.

O desmantelamento da estrutura científica dos EUA

A obsessão de Washington em vencer a corrida da inteligência artificial (IA) tem-se manifestado através de investimentos colossais em infraestrutura, bloqueios à exportação de componentes críticos e até na reativação de reatores nucleares para alimentar centros de dados.

Contudo, em paralelo com estes esforços, a administração Trump optou por aplicar cortes massivos no financiamento às universidades. Esta decisão foi duramente criticada por Eric Horvitz, o cientista-chefe da Microsoft, que, em entrevista ao Financial Times, classificou a medida como um erro enorme que poderá levar à fuga de talentos e permitir que a China assuma a dianteira no desenvolvimento científico.

O ano de 2025 revelou-se particularmente tenso para o setor da ciência e investigação nos Estados Unidos. Milhares de investigadores perderam os seus postos de trabalho e as universidades norte-americanas viram-se obrigadas a eliminar mais de 9000 empregos após o corte de subvenções científicas que totalizaram mil milhões de dólares.

A reestruturação governamental incluiu o desmantelamento do Departamento de Educação e reduções drásticas em programas de saúde, exploração espacial e iniciativas relacionadas com as alterações climáticas. Para Horvitz, é difícil compreender a lógica de tentar competir globalmente enquanto se enfraquecem as bases da inovação interna.

Ascensão do sistema educativo chinês

Enquanto os EUA reduzem recursos, a China colhe os frutos de uma estratégia de quatro décadas focada na formação de engenheiros. Atualmente, o país lidera a produção mundial de licenciados em áreas STEM (Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática) e as suas universidades encabeçam o volume de publicações académicas sobre IA.

No seu 15.º plano quinquenal, que cobre o período de 2026 a 2030, Pequim estabeleceu como prioridade absoluta o reforço do sistema educativo, com a meta ambiciosa de se tornar o líder global na educação até 2035.

O modelo de sucesso americano, estabelecido após a Segunda Guerra Mundial com a criação da Fundação Nacional de Ciência (NSF, originalmente), permitiu avanços cruciais na IA moderna, como a aprendizagem por reforço, graças ao financiamento público. No entanto, esse legado está em risco.

O cenário atual inverteu a tendência verificada nos anos 80: hoje, assiste-se a um regresso crescente de académicos chineses ao seu país de origem e até a uma migração de engenheiros americanos para a China, atraídos por programas de captação de talento.

Ao mesmo tempo, a Europa surge como uma alternativa sólida para os investigadores que, fugindo da falta de fundos nos EUA, procuram as oportunidades de financiamento oferecidas pela União Europeia.

