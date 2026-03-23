Conta Microsoft obrigatória? Até a criadora do Windows 11 é contra

Uma das queixas mais frequentes no Windows 11 é mesmo a obrigatoriedade de usar uma conta Microsoft. Os utilizadores tentam contornar este requisito, que cada vez mais é obrigatório. Mas afinal até a Microsoft parece estar contra este ponto, que poderá desaparecer em breve. Isto a fazer fé nas palavras de um dos seus responsáveis.

Conta Microsoft deixará de ser obrigatória?

No início desta semana, a Microsoft anunciou um conjunto de grandes mudanças que chegarão em breve ao Windows 11, num esforço para recuperar a confiança dos consumidores. Algumas destas alterações incluem a possibilidade de mover a barra de tarefas, um Windows Update menos intrusivo, melhorias de desempenho e muito mais.

Uma coisa, porém, mantém-se inalterada: a obrigatoriedade da conta Microsoft durante a instalação. Embora a Microsoft não se tenha pronunciado oficialmente sobre o assunto, um dos engenheiros da empresa, que auxilia no desenvolvimento das próximas melhorias, partilhou a sua opinião, e é bastante contundente.

Scott Hanselmann, vice-presidente da Microsoft que trabalha na correção do Windows 11, respondeu a um utilizador do fórum X que perguntou sobre a remoção da obrigatoriedade da conta Microsoft durante a instalação inicial do Windows 11. Esta é uma queixa comum entre os utilizadores, que frequentemente pretendem instalar o Windows 11 offline e com um perfil local.

No Windows 11 há quem seja contra este requisito

Em resposta, Scott disse que "odeia" e que está a "trabalhar nisso". A grande questão agora é se isso significa que o Windows 11 eliminará em breve todos os obstáculos que impedem os utilizadores de utilizar perfis locais. Pode ser possível, mas é preciso considerar que não veremos qualquer alteração até que os responsáveis ​​pelo Windows decidam permitir.

No entanto, é bom ver os engenheiros a interagir com a comunidade e até a partilhar as suas opiniões sobre diferentes assuntos. A Microsoft quer agora que todos saibam que ouve o feedback dos utilizadores e muitos destes pedidos serão em breve atendidos.

Até que a Microsoft decida corrigir os requisitos obrigatórios da conta Microsoft, os utilizadores têm de recorrer a vários métodos alternativos e truques. A lista não é muito completa ou diversificada, mas o recomendado passa pelo comando OOBE\bypassnro ou ferramentas como o Rufus.