Conta Microsoft obrigatória? Até a criadora do Windows 11 é contra
Uma das queixas mais frequentes no Windows 11 é mesmo a obrigatoriedade de usar uma conta Microsoft. Os utilizadores tentam contornar este requisito, que cada vez mais é obrigatório. Mas afinal até a Microsoft parece estar contra este ponto, que poderá desaparecer em breve. Isto a fazer fé nas palavras de um dos seus responsáveis.
Conta Microsoft deixará de ser obrigatória?
No início desta semana, a Microsoft anunciou um conjunto de grandes mudanças que chegarão em breve ao Windows 11, num esforço para recuperar a confiança dos consumidores. Algumas destas alterações incluem a possibilidade de mover a barra de tarefas, um Windows Update menos intrusivo, melhorias de desempenho e muito mais.
Uma coisa, porém, mantém-se inalterada: a obrigatoriedade da conta Microsoft durante a instalação. Embora a Microsoft não se tenha pronunciado oficialmente sobre o assunto, um dos engenheiros da empresa, que auxilia no desenvolvimento das próximas melhorias, partilhou a sua opinião, e é bastante contundente.
Nothing about removing the requirement to login to an MS online account just to use the computer…? 🤷♂️
— Morten Braten (@mortenbraten) March 20, 2026
Scott Hanselmann, vice-presidente da Microsoft que trabalha na correção do Windows 11, respondeu a um utilizador do fórum X que perguntou sobre a remoção da obrigatoriedade da conta Microsoft durante a instalação inicial do Windows 11. Esta é uma queixa comum entre os utilizadores, que frequentemente pretendem instalar o Windows 11 offline e com um perfil local.
No Windows 11 há quem seja contra este requisito
Em resposta, Scott disse que "odeia" e que está a "trabalhar nisso". A grande questão agora é se isso significa que o Windows 11 eliminará em breve todos os obstáculos que impedem os utilizadores de utilizar perfis locais. Pode ser possível, mas é preciso considerar que não veremos qualquer alteração até que os responsáveis pelo Windows decidam permitir.
Ya I hate that. Working on it
— Scott Hanselman 🌮 (@shanselman) March 20, 2026
No entanto, é bom ver os engenheiros a interagir com a comunidade e até a partilhar as suas opiniões sobre diferentes assuntos. A Microsoft quer agora que todos saibam que ouve o feedback dos utilizadores e muitos destes pedidos serão em breve atendidos.
Até que a Microsoft decida corrigir os requisitos obrigatórios da conta Microsoft, os utilizadores têm de recorrer a vários métodos alternativos e truques. A lista não é muito completa ou diversificada, mas o recomendado passa pelo comando OOBE\bypassnro ou ferramentas como o Rufus.
Desculpam -se com o fator segurança, mas impedir a criação de uma conta local, impede que um utilizador crie a sua conta de acesso pessoal limitada ficando sempre como administrador.
Uma conta local como admin e as de conta Microsoft limitada é a forma mais correta.
No Macbook e obrigatorio e ninguem refila….com o windows todos se julgam no direito de criticar….o windows 11 e de longe o melhor windows…quem fala bem do windows 7 ja se esqueceu dos antivirus que era preciso instalar, nem lia uma imagem .iso, era preciso o daemon tools, o alcohol, para comprimir era preciso winrars….isso tudo ja vem no w11.
Será que a malta que usa macOS, Android e iOS também o usa sem conta?