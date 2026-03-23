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Conta Microsoft obrigatória? Até a criadora do Windows 11 é contra

· Microsoft 3 Comentários

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Autor: Pedro Simões

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  1. Redin says:
    23 de Março de 2026 às 10:58

    Desculpam -se com o fator segurança, mas impedir a criação de uma conta local, impede que um utilizador crie a sua conta de acesso pessoal limitada ficando sempre como administrador.
    Uma conta local como admin e as de conta Microsoft limitada é a forma mais correta.

    Responder
    • Zé Fonseca A. says:
      23 de Março de 2026 às 13:30

      No Macbook e obrigatorio e ninguem refila….com o windows todos se julgam no direito de criticar….o windows 11 e de longe o melhor windows…quem fala bem do windows 7 ja se esqueceu dos antivirus que era preciso instalar, nem lia uma imagem .iso, era preciso o daemon tools, o alcohol, para comprimir era preciso winrars….isso tudo ja vem no w11.

      Responder
  2. Luís says:
    23 de Março de 2026 às 12:59

    Será que a malta que usa macOS, Android e iOS também o usa sem conta?

    Responder

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