Combustíveis com preços “loucos”! Saiba onde atestar o depósito mais barato

Mais uma segunda-feira e mais uma enorme subida do preço dos combustíveis. Os preços voltaram a disparar e, mais uma vez, de forma bem agressiva. Afinal qunato subiu o gasóleo e a gasolina?

De acordo com as informações mais recentes, o gasóleo aumentou 12 cêntimos e a gasolina cerca de oito cêntimos. Estes são valores pesados para a carteira dos portugueses que têm de pagar mais 20 euros para atestar um depósito.

De acordo com o Ministério das Finanças, as taxas do imposto sobre os combustíveis baixaram, com um desconto extraordinário de 2,6 cêntimos por litro sobre o gasóleo e de 1,4 cêntimos sobre a gasolina. Contas feitas, tendo em conta o IVA, o desconto efetivo será de 3,2 cêntimos no gasóleo e de 1,7 cêntimos na gasolina.

Em que posto de combustível os preços são mais baixos?

Por forma a permitir a disponibilização ao público dos preços dos combustíveis praticados nos postos de abastecimento, e que o seu conhecimento possa constituir um fator de ponderação na opção do consumidor e, deste modo, dinamizar também a concorrência, foi criado o Portal Preços dos Combustíveis Online.

Além dos preços, disponibiliza-se, igualmente, informação sobre a localização, horário de funcionamento e serviços existentes em cada posto de abastecimento.

Este portal permite ainda apurar, diariamente e para cada combustível comercializado, os preços médios.