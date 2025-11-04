Cuidado ao atualizar para o Windows 11! Hackers estão a comprometer ferramentas

Muitos olham agora para a atualização para o Windows 11. O fim do Windows 10 foi o fator decisivo, mas surgem problemas de segurança. Surgiu um site falso do Flyoobe, ferramenta para contornar o TPM do Windows 11. O programador alertou os utilizadores sobre o risco de malware de hackers.

Cuidado ao atualizar para o Windows 11

Com o fim do suporte ao Windows 10 no mês passado, muitos começaram a procurar formas de atualizar para o Windows 11. Nos PCs que não cumprem os requisitos de sistema recorrem a ferramentas de terceiros. Uma destas, o Flyoobe, ganha destaque e permite instalar o Windows 11 sem contornar os requisitos de sistema. No entanto, foi emitido um importante alerta de segurança relativamente a esta popular ferramenta.

O programador da ferramenta Flyoobe publicou um "ALERTA DE SEGURANÇA" na sua página oficial do GitHub. O aviso informa que uma cópia maliciosa da ferramenta está a ser distribuída através de um site falso. O desenvolvedor realçou que o site, que utiliza o domínio flyoobe.net, não tem qualquer ligação com o projeto. Acredita-se que este site falso está a tentar enganar os utilizadores, disfarçando-se como o site oficial.

Foi relatado que o software descarregado do site falso pode conter código malicioso ou um assembly modificado. Descarregar ferramentas como o Flyoobe, que exigem acesso ao nível do sistema, de fontes não fidedignas, acarreta riscos significativos. Este tipo de software falso pode infetar o seu computador com ransomware, Trojans, spyware ou keyloggers durante o processo de instalação do Windows.

Hackers comprometem ferramentas com malware

Além disso, este software pode conter scripts ocultos concebidos para roubar dados pessoais. Originalmente conhecido como Flyby11, o Flyoobe utiliza o slogan "Uma melhor forma de instalar o Windows". A ferramenta pretende tornar o Windows 11 mais acessível, especialmente em computadores mais antigos ou com configurações mais modestas.

Permite aos utilizadores atualizar diretamente do Windows 10 para o Windows 11, ignorando as verificações de compatibilidade, como a verificação do módulo TPM. A ferramenta também oferece uma instalação mais leve do sistema operativo, removendo componentes de inteligência artificial ou recursos desnecessários. Simplifica até a instalação de algumas aplicações usadas ​​com frequência.

Mesmo que os instaladores modificados pareçam funcionar normalmente, podem introduzir falhas de segurança no sistema ou causar problemas de estabilidade difíceis de rastrear. O programador alerta veementemente os utilizadores para que descarreguem a ferramenta apenas da página oficial de lançamentos no GitHub.