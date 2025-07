Windows 11 terá em breve uma opção para desinstalar aplicações nativas, mas há um senão

Uma das maiores queixas do Windows 11, e versões anteriores, é a excessiva quantidade de aplicações presentes. Os utilizadores querem sistemas mais simples e mais leves. Para isso, a atualização Windows 11 25H2 incluirá uma opção nativa na Política de Grupo que permitirá remover aplicações pré-instaladas de uma forma mais simplificada e gratuita.

Microsoft vai deixar desinstalar aplicações nativas

Quando se instala um sistema operativo pela primeira vez, mesmo depois de se realizarem grandes atualizações há mudanças imediatamente visíveis para o utilizador. Muitas vezes é visto que determinadas aplicações já estão instaladas por defeito. Isto é designado por bloatware e é especialmente comum nos dispositivos móveis.

Temos existe este problema no Windows, e com a recente apresentação do Windows 11 25H2, que já iniciou a sua fase de testes públicos, surge uma novidade importante. Foi confirmada uma opção nativa para desinstalar as aplicações pré-instaladas do sistema operativo.

Esta nova funcionalidade, no entanto, surge como uma política de grupo na qual os utilizadores podem escolher as querem eliminar. Tudo vai acontecer a partir de uma interface gráfica, onde são indicadas quais as aplicações pré-instaladas que se deseja manter ou remover do sistema da Microsoft.

Nem todos podem usar a novidade do Windows 11

As aplicações que podem ser removidas incluem ferramentas como o Clipchamp, o Windows Media Player, o Terminal e o Bloco de Notas, entre outras. Até agora, a remoção destas aplicações exigia a PowerShell ou outra ferramenta de terceiros, o que tornava o processo complicado e inacessível a muitos utilizadores.

Mas com esta nova política de grupo, a operação é simplificada e está disponível para mais utilizadores. Esta funcionalidade só estará disponível nas edições do Windows 11 que incluem o Editor de Política de Grupo, como as versões Pro e Enterprise. Isto significa que a maioria dos utilizadores com a versão Home não conseguirá aceder a esta ferramenta nativamente, pelo menos para já.

A comunidade de utilizadores tem vindo a pedir há anos uma forma de se livrar destes software desnecessário. Este tende a surgir no sistema operativo da Microsoft ao realizar uma instalação limpa ou até mesmo ao realizar grandes atualizações. Assim, tudo fica mais simples e mais limpo, com a possibilidade de rapidamente remover estas aplicações do Windows 11.