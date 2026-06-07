Google traz o Gemini e a IA para os smartphones Android Go

A Google está a abrir a IA para todos os smartphones Android. Quer assim democratizar esta oferta e atingir todos os utilizadores. A mais recente mudança veio para os smartphones com menos recursos. Falamos do Android Go, que assim recebe o Gemini Go, dedicado a estes dispositivos.

Google traz o Gemini e IA para mais utilizadores

O Android (Go Edition) foi desenvolvido para dispositivos de baixo custo, otimizado para pouco armazenamento, pouca RAM e baixo poder de processamento. Agora, a Google anunciou que está a trazer o Gemini para os telemóveis Android (Go Edition) com pelo menos 2 GB de RAM. Ele chama-se Gemini Go.

2 GB é o requisito mínimo para dispositivos (Go Edition) desde o Android 13 (Go Edition), pelo que existem muitos dispositivos que cumprem este requisito. O Gemini Go é descrito pela Google como "uma versão simplificada do Gemini, concebida para o ajudar a manter-se ligado e a realizar tarefas, mesmo em dispositivos com menos armazenamento".

Substitui o Google Assistant Go e está disponível na aplicação Google Search. Pode iniciar uma conversa com o Gemini Go premindo e mantendo premido o botão Início ou premindo e mantendo premido o botão de alimentação em dispositivos compatíveis.

Desta vez chega para os smartphones Android Go

O Gemini Go pode fazer chamadas ou enviar-lhe mensagens de texto, verificar o tempo de viagem até um local, encontrar restaurantes e carregadores para veículos elétricos, definir alarmes, criar eventos na agenda, reproduzir media e muito mais. Pode também fazer o upload de documentos, fotografias e outros ficheiros para dar mais contexto às suas conversas.

O Gemini Go está a ser lançado gradualmente, e sabe-se que as libertações graduais do Google demoram bastante tempo. Portanto, se tiver um dispositivo compatível, não se surpreenda se só o receber daqui a algumas semanas.

Com esta novidade, a Google consegue alargar a chegada da IA a todos os utilizadores. Ainda que com algumas limitações, o Gemini Go Garante a todos a melhor experiência no campo da IA. É algo a que a empresa já nos habituou neste campo e que todos os utilizadores esperam.