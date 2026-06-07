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Starlink de Elon Musk volta a bater recordes e tem já 12 milhões de clientes

· Internet 2 Comentários

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Autor: Pedro Simões

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  1. Miguel Almada says:
    7 de Junho de 2026 às 10:37

    O verdadeiro Midas da vida real, nenhum outro se compara.

    Responder
  2. Alberto Grijó says:
    7 de Junho de 2026 às 10:38

    Eu tenho o serviço da starlink para 100 megabits, pago 35€ / mês. Serve-me apenas de rede de internet redundante no caso da fibra falhar, e automaticamente entra esta.
    usei para testes e é muito estável. O upload ronda os 35… 40 megabits, mais que suficiente para todo o trabalho remoto ssh e não só. O consumo é baixo e tenho a alimentação assegurada por energia solar.
    Comecei com este projecto inicialmente como exercício do curso do cet de cibersegurança, pois aprendi que um noc/soc necessita de ter obrigatoriamente redundância de isp de internet e autonomia energética além de outros fatores claro, mas, no meu caso particular, considerei que esta evolução, é obrigatória.
    Se prestamos serviços externos a clientes, temos que ter todas as melhores condições.

    Responder

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