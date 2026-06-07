Starlink de Elon Musk volta a bater recordes e tem já 12 milhões de clientes

A SpaceX revelou que o seu serviço de Internet por satélite Starlink já conta com mais de 12 milhões de clientes ativos em mais de 160 países e territórios em todo o mundo. E, segundo o CEO Elon Musk, este é apenas o início do que a empresa espacial tem planeado para o futuro próximo.

Starlink já 12 milhões de clientes

Numa publicação recente no X, Musk referiu que os satélites Starlink V3 têm mais de 10 vezes a largura de banda dos seus antecessores e que serão lançados a uma taxa mais de 10 vezes superior. Na prática, Musk afirmou que isto resultará em mais de 100 vezes a largura de banda disponível em comparação com o que é possível atualmente.

Dependendo do ponto de vista, a versão 3 é 10 a 20 vezes mais capaz do que a versão 2, disse. Em meados de maio, existiam pouco mais de 10.000 satélites Starlink ativos em órbita. Musk acrescentou que a altitude dos satélites será reduzida de 550 km para 350 km, o que deverá reduzir a latência para metade.

O aumento da largura de banda e a redução da latência podem ser um passo crucial nas comunicações. "O futuro da IA ​​e dos robôs vai exigir muito mais largura de banda do que a que usamos atualmente", disse Musk durante uma conversa com Jamie Dimon, CEO da JP Morgan, no âmbito da recente apresentação da empresa aos investidores para o IPO.

Elon Musk volta a bater recordes neste serviço

No início desta semana, a SpaceX definiu o preço das suas ações para o IPO em 135 dólares. A empresa vai oferecer 555,6 milhões de ações na sua oferta pública inicial, avaliando a empresa em 1,76 biliões de dólares. Se for bem-sucedida, a SpaceX irá arrecadar cerca de 75 mil milhões de dólares e tornar-se-á o IPO mais bem-sucedido da história.

O Starlink será uma peça fundamental no plano de negócios da SpaceX daqui para a frente. De acordo com um documento regulatório recente, a divisão representou 60% da receita total da SpaceX, de 18,7 mil milhões de dólares em 2025. Multiplicar a largura de banda disponível por muitas vezes provavelmente atrairá mais clientes e gerará ainda mais receitas.

No entanto, ainda existem obstáculos significativos, dado que a SpaceX continua a receber queixas de cidadãos preocupados, astrónomos e diversos grupos ambientalistas em relação a questões como a poluição luminosa e a sobrepopulação da órbita da Terra com material artificial. E, de facto, colocar os seus satélites no espaço também continua a ser um desafio.