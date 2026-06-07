Starlink de Elon Musk volta a bater recordes e tem já 12 milhões de clientes
A SpaceX revelou que o seu serviço de Internet por satélite Starlink já conta com mais de 12 milhões de clientes ativos em mais de 160 países e territórios em todo o mundo. E, segundo o CEO Elon Musk, este é apenas o início do que a empresa espacial tem planeado para o futuro próximo.
Starlink já 12 milhões de clientes
Numa publicação recente no X, Musk referiu que os satélites Starlink V3 têm mais de 10 vezes a largura de banda dos seus antecessores e que serão lançados a uma taxa mais de 10 vezes superior. Na prática, Musk afirmou que isto resultará em mais de 100 vezes a largura de banda disponível em comparação com o que é possível atualmente.
Dependendo do ponto de vista, a versão 3 é 10 a 20 vezes mais capaz do que a versão 2, disse. Em meados de maio, existiam pouco mais de 10.000 satélites Starlink ativos em órbita. Musk acrescentou que a altitude dos satélites será reduzida de 550 km para 350 km, o que deverá reduzir a latência para metade.
Starlink is connecting more than 12M active customers with high-speed internet across 160+ countries, territories and many other markets.
Thank you to all our customers around the world! 🛰️🌎❤️ → https://t.co/9VghjFeG1P pic.twitter.com/urpWSKXrFT
— Starlink (@Starlink) June 4, 2026
O aumento da largura de banda e a redução da latência podem ser um passo crucial nas comunicações. "O futuro da IA e dos robôs vai exigir muito mais largura de banda do que a que usamos atualmente", disse Musk durante uma conversa com Jamie Dimon, CEO da JP Morgan, no âmbito da recente apresentação da empresa aos investidores para o IPO.
Elon Musk volta a bater recordes neste serviço
No início desta semana, a SpaceX definiu o preço das suas ações para o IPO em 135 dólares. A empresa vai oferecer 555,6 milhões de ações na sua oferta pública inicial, avaliando a empresa em 1,76 biliões de dólares. Se for bem-sucedida, a SpaceX irá arrecadar cerca de 75 mil milhões de dólares e tornar-se-á o IPO mais bem-sucedido da história.
Starlink V3 satellites have >10X bandwidth of V2 and there’ll be >10X launched, which means >100X more bandwidth.
Also, altitude will be 350km vs 550km, so min latency can be cut in half.
Light travels 300km/ms in space, so physics round trip min latency drops to <5ms.
— Elon Musk (@elonmusk) June 4, 2026
O Starlink será uma peça fundamental no plano de negócios da SpaceX daqui para a frente. De acordo com um documento regulatório recente, a divisão representou 60% da receita total da SpaceX, de 18,7 mil milhões de dólares em 2025. Multiplicar a largura de banda disponível por muitas vezes provavelmente atrairá mais clientes e gerará ainda mais receitas.
No entanto, ainda existem obstáculos significativos, dado que a SpaceX continua a receber queixas de cidadãos preocupados, astrónomos e diversos grupos ambientalistas em relação a questões como a poluição luminosa e a sobrepopulação da órbita da Terra com material artificial. E, de facto, colocar os seus satélites no espaço também continua a ser um desafio.
O verdadeiro Midas da vida real, nenhum outro se compara.
Eu tenho o serviço da starlink para 100 megabits, pago 35€ / mês. Serve-me apenas de rede de internet redundante no caso da fibra falhar, e automaticamente entra esta.
usei para testes e é muito estável. O upload ronda os 35… 40 megabits, mais que suficiente para todo o trabalho remoto ssh e não só. O consumo é baixo e tenho a alimentação assegurada por energia solar.
Comecei com este projecto inicialmente como exercício do curso do cet de cibersegurança, pois aprendi que um noc/soc necessita de ter obrigatoriamente redundância de isp de internet e autonomia energética além de outros fatores claro, mas, no meu caso particular, considerei que esta evolução, é obrigatória.
Se prestamos serviços externos a clientes, temos que ter todas as melhores condições.