Rumor: se tiver um iPhone destes não poderá atualizar para o iOS 27

Um rumor recente e bem fundamentado sugere que o iOS 27 limitará a sua compatibilidade ao iPhone 12 e modelos posteriores. Assim, deixa de fora toda a família iPhone 11 e o iPhone SE (2.ª geração) lançado em 2019. Será que os ciclos de atualização de sete anos estão finalmente a tornar-se padrão?

O iOS 27 não será para qualquer iPhone

É já amanhã, 8 de junho, que terá início a WWDC 2026 da Apple, em Cupertino. Em última análise, e contrariando a programação do Google I/O 2026, será o evento mais importante do ano para os serviços e a plataforma da Apple. Este ano será também mais importante e emocionante do que nunca, pois será o último de Tim Cook à frente da empresa.

Será ali que se poderá ver em primeira mão, entre outras novidades, o iOS 27. Esta é a próxima grande atualização de software para o iPhone que chegará em breve. Infelizmente não para todos os iPhones do mundo. Uma recente fuga de informação trouxe uma ideia do calendário estimado da Apple para a atualização do iOS 27. Este incluirá uma Siri completamente nova e com inteligência artificial.

Aparentemente, a Apple vai deixar de fornecer atualizações para todos os seus iPhones lançados antes de 2019. Está a seguir o ciclo de atualizações de sete anos que parece estar a tornar-se padrão. A Samsung e a Google também garantem na plataforma Android esta janela de tempo de atualizações. Isto significa que todos os iPhones anteriores e posteriores não receberão o iOS 27:

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone SE (2ª geração)

Apple prepara esta atualização

A Apple continuará a fornecer atualizações de segurança, como sempre, durante mais alguns meses ou anos. Isto embora já se saiba que não haverá mais grandes atualizações do iOS para os modelos anteriores ao iPhone 12. Eis a lista de iPhones compatíveis que poderão ser atualizados para o iOS 27:

iPhone 17e

iPhone 17

iPhone 17 Pro

iPhone 17 Pro Max

iPhone Air

iPhone 16e

iPhone 16

iPhone 16 Plus

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro Max

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone SE (3ª geração)

Um lote de novidades para muito breve

No entanto, vale a pena esclarecer esta informação. Isto porque o Apple Intelligence tem maiores requisitos de hardware e potência para ser compatível apenas com o iPhone 15 Pro e modelos posteriores. Assim, garante-se que vai funcionar em qualquer iPhone lançado a partir de 2023.

Segundo relatos, o iOS 27 irá focar-se nas correções de bugs, bem como numa melhoria geral na estabilidade e no desempenho. Embora também inclua novas funcionalidades, como a já mencionada aplicação Siri reformulada com IA, as novas funcionalidades do Apple Intelligence e mais opções nos serviços e aplicações da Apple.

Por fim, sabe-se que durante a apresentação principal, e seguindo o habitual programa de apresentações iOS da empresa de Cupertino, a primeira versão beta para programadores estará disponível a partir de segunda-feira, 8 de junho. O lançamento da versão estável está previsto para setembro, provavelmente com o iPhone 18.