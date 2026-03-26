UE acusa Pornhub, XVideos e outros de não protegerem menores

A Comissão Europeia lançou duras críticas a várias plataformas de conteúdos pornográficos, acusando-as de permitirem o acesso a menores de idade, algo que viola as regras do Regulamento dos Serviços Digitais (DSA).

Em causa estão plataformas conhecidas como Pornhub, XVideos, XNXX e Stripchat, que, segundo Bruxelas, não implementaram medidas eficazes para impedir que crianças e adolescentes acedam a conteúdos destinados exclusivamente a adultos.

Pornhub e outras: “Só clicar não chega”

De acordo com as conclusões preliminares da investigação, as plataformas limitam-se a pedir aos utilizadores que confirmem que têm mais de 18 anos, um método considerado claramente insuficiente.

Para a Comissão Europeia, este tipo de “autodeclaração” não protege os menores e não cumpre os requisitos legais.

Multas podem chegar aos 6%

Caso estas falhas se confirmem, as empresas podem enfrentar multas pesadas que podem atingir até 6% da faturação anual global.

Antes disso, as plataformas têm ainda a oportunidade de responder e apresentar medidas corretivas.

A Comissão Europeia exige a implementação de sistemas de verificação de idade mais robustos, devendo respeitar a privacidade dos utilizadores.

Este é um dos grandes desafios tecnológicos e regulatórios em curso na União Europeia, que já está a desenvolver soluções próprias para validar a idade online sem expor dados pessoais. No mesmo dia, Bruxelas anunciou também uma investigação ao Snapchat, por suspeitas de exposição de menores a conteúdos ilegais e até tentativas de recrutamento para atividades criminosas.