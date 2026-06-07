Europa poupou 136 milhões de euros por dia graças à energia solar

A escalada dos preços dos combustíveis fósseis colocou as fontes renováveis no centro das atenções. Os dados mostram que a energia solar já poupou à Europa mais de 12 mil milhões de euros em 2026.

Desde que o conflito com o Irão teve início, a 27 de fevereiro, os preços do petróleo e do gás dispararam na Europa.

O Brent, referência para o preço do crude, chegou ontem, dia 4 de junho, aos 95 dólares por barril, uma subida de 20 euros face ao dia anterior ao início da guerra.

O gás natural holandês TTF, outro indicador de referência, registou picos de valorização próximos dos 50% durante partes do mês de março.

Conforme já explorámos, a razão para esta volatilidade é o controlo iraniano sobre o Estreito de Ormuz, uma passagem estratégica que habitualmente transporta cerca de um quinto do fornecimento de petróleo global.

Energia solar como escudo contra a crise

Perante este cenário, uma análise da SolarPower Europe, citada pela Euronews, concluiu que, entre o início da guerra e 2 de junho, a frota solar instalada na Europa permitiu poupar 12,8 mil milhões de euros, o equivalente a 136 milhões de euros por dia.

Os cidadãos europeus estão a recorrer à energia solar neste momento de crise.

Disse Walburga Hemetsberger, diretora-executiva da SolarPower Europe, sublinhando que as lições dos primeiros 100 dias de conflito devem reforçar o investimento em flexibilidade não fóssil, como o armazenamento em baterias, capaz de ampliar os benefícios da geração renovável, com impacto direto nas faturas dos consumidores.

Espanha e Reino Unido como exemplo

O exemplo espanhol é particularmente notável. Desde 2019, o país duplicou a sua capacidade eólica e solar, adicionando mais de 40 GW à sua rede.

Segundo o think tank Ember, este crescimento reduziu em 75% a influência dos geradores fósseis no preço da eletricidade, tornando Espanha significativamente menos dependente do gás do que países como Itália ou Alemanha.

No Reino Unido, a geração eólica bateu um novo recorde a 26 de março, com 23.880 megawatts, energia suficiente para alimentar 23 milhões de casas.

Durante esse período, o vento forneceu mais de metade da eletricidade britânica, enquanto o gás natural caiu para apenas 2,3% da geração, o nível mais baixo em quase dois anos.

Na Europa, renováveis ultrapassam fósseis pela primeira vez

Em 2025, e pela primeira vez na história, o vento e o solar geraram mais eletricidade na União Europeia do que os combustíveis fósseis.

Juntos, representaram 30% da eletricidade europeia, ultrapassando os fósseis por apenas um ponto percentual, mas marcando um ponto de viragem, conforme recordado pelo mesmo órgão de comunicação.

No topo da tabela verde está a Áustria, com 90% da sua eletricidade proveniente de fontes renováveis em 2024, suportada pelas suas 16 infraestruturas hidroelétricos. Seguem-se a Suécia (88%) e a Dinamarca (80%). Com 65,8%, Portugal também figura no grupo da frente.

Assim, fica cada vez mais claro que a aposta nas fontes de energia renováveis é simultaneamente uma decisão ambiental, económica e de segurança nacional.

Em tempos de instabilidade geopolítica, os países que investiram na diversificação energética estão claramente mais protegidos das turbulências dos mercados internacionais.

De forma perversa, a guerra no Irão funcionou como um acelerador desta consciência, sendo o desafio agora garantir que os mecanismos de financiamento e as políticas europeias acompanham o ritmo que a situação exige, segundo a SolarPower Europe.

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