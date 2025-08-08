Mudanças na Europa! Xiaomi passa Apple e quer bater Samsung nos smartphones

O trono do mercado dos smartphones há algum tempo que tem um novo pretendente. Depois de anos de luta entre a Apple e a Samsung, a Xiaomi tem procurado ganhar uma posição de destaque. Um novo gráfico veio agora mostrar que há mudanças na Europa. A Xiaomi terá passado a Apple e procura ganhar terreno à Samsung.

Xiaomi passa Apple na Europa

Esta ainda não é uma informação oficial, mas tudo aponta para que o seja. Um gráfico alegadamente da Canalys, publicado no Reddit, refere que, no segundo trimestre de 2025, a Samsung ocupou o primeiro lugar no mercado europeu de smartphones, com 31% de quota de mercado, mas teve um declínio significativo de 10% no crescimento anual.

Por outro lado, a Xiaomi subiu para a segunda posição, com 23% de quota de mercado e 11% de crescimento anual. Talvez o mais chocante seja que o salto da Xiaomi para o segundo lugar fez cair a Apple para o terceiro lugar, com uma quota de 21% e um declínio anual de 4%.

A mudança nos rankings entre a Xiaomi e a Apple também sugere que as preferências dos consumidores estão a mudar. A Xiaomi é conhecida por oferecer telemóveis com bom desempenho por um preço modesto, enquanto os dispositivos da Apple são relativamente caros. Com o aumento dos preços dos bens de consumo na Europa nos últimos anos, as pessoas podem ter decidido reduzir os seus gastos com smartphones.

Quer bater a Samsung nos smartphones

Estes dados representam uma queda discreta para a Apple e a Samsung, que apresentaram um crescimento anual negativo no segundo trimestre de 2025. A queda de 10% da Samsung mais é significativa, apesar da sua posição de número um. A queda de 4% da Apple, embora não tão expressiva, é notável porque levou a empresa a perder a segunda posição para a Xiaomi.

O crescimento anual de 11% da Xiaomi destacou-se como a tendência positiva mais significativa entre as cinco primeiras. A Realme apresentou também um crescimento anual positivo de 5%, garantindo o quinto lugar com uma quota de 4%, inalterada face ao trimestre anterior.

Embora o segundo trimestre tenha sido mau para a Samsung e para a Apple, a empresa que mais sofreu foi a Lenovo, que registou um declínio de 18% no crescimento anual. Se se está a perguntar quais os dispositivos que a Lenovo fabrica, esse seria a Motorola. É também plausível que o aumento da quota de unidades da Xiaomi tenha ocorrido à custa da Motorola, uma vez que ambas visam um público semelhante.