Câmara no Gemini Live e partilha de ecrã está acessível a todos no Android e iOS

Uma das formas que a Google encontrou para trazer o IA para os smartphones foi com o Geminin Live com a utilização da câmara ou a partilha de ecrã. Na continuação das melhorias, a Google confirmou que a câmara e a partilha de ecrã do Gemini Live estão agora disponíveis para todos os utilizadores de Android e iOS.

Câmara no Gemini Live e partilha de ecrã

A partilha de câmara e ecrã com tecnologia Project Astra começou a ser implementada em março, depois de a Google o ter divulgado pela primeira vez na I/O 2024. Ficou disponível primeiro nas séries Pixel 9 e Samsung Galaxy S25, e os subscritores do Gemini Advanced receberam-no depois disso. Em meados de abril, a Google anunciou que o serviço seria disponibilizado a todos os utilizadores gratuitos do Android.

Agora, a Google revelou que a capacidade de partilhar a sua câmara e ecrã no Gemini Live está agora disponível para todos os utilizadores do Gemini no Android e iOS. Isto inclui aqueles que utilizam a versão gratuita do Gemini.

Google abre para todos no Android e iOS

Para usar esta novidade, basta abrir a aplicação Gemini no Android ou iOS e tocar no ícone da forma de onda ao vivo no canto inferior direito da barra de avisos. Isto transporta para a interface habitual de ecrã inteiro, com novos botões de câmara e partilha de ecrã à esquerda. No Android, também se pode iniciar a sobreposição Gemini e tocar em “Partilhar ecrã com o Live”.

Em ambas as plataformas, a partilha de ecrã requer confirmação ao nível do sistema. Depois, navegar até um site ou aplicação que se pretende que o Gemini veja e coloque as questões. Poderá tocar no canto superior esquerdo do smartphone para interromper a transmissão, mas continuar a conversa no Gemini Live.

Enquanto isso, a partilha de câmaras adiciona um visor à interface de ecrã inteiro. O streaming só funciona quando a aplicação Gemini está aberta e será interrompido ao sair ou desligar o ecrã. Um botão no canto permite alternar para a câmara frontal.

Olhando para o futuro, a Google permitirá que o Gemini Live utilize aplicações, antes conhecidas como extensões, para realizar ações. Falamos de criar um compromisso no calendário ou encontrar detalhes de localização. Google Calendar, Keep, Maps e Tarefas são as primeiras aplicações suportadas. Este será implementado nas próximas semanas.