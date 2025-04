As funcionalidades únicas do Gemini Live estão a chegar a todos os smartphones Android

A integração da IA da Google com o Android é cada vez maior e mais natural. O Gemini tem ganho novidades e melhorias, que a tornam já o assistente natural deste sistema dedicado aos smartphones. A mais recente novidade é uma oferta para todos, com o Gemini Live a trazer todas as suas capacidades para todos os smartphones Android, sem qualquer custo.

Gemini Live em todos os Android

Agora, a Google está a oferecer vídeo ao vivo e partilha de ecrã do Gemini a praticamente todos os utilizadores do Android que quiserem. Ainda melhor é que é totalmente de graça. O anúncio ocorre apenas algumas semanas após a Google ter lançado as funcionalidades pela primeira vez.

Estão disponíveis para todos os proprietários do Pixel 9 e do Samsung Galaxy S25 e, através de um plano Google One AI Premium, para outros utilizadores Android com a aplicação Gemini. Agora, a Google diz que o "grande feedback" motivou a empresa "a levá-lo a mais pessoas".

O vídeo ao vivo e a partilha de ecrã do Gemini permitem-lhe perguntar-lhe sobre qualquer coisa no seu ecrã ou diretamente à sua frente. Por exemplo, pode tirar uma fotografia a uma peça de roupa e obter informações sobre os seus materiais. Também pode perguntar sobre algo que encontrou na internet, como uma palavra numa história que nunca ouviu antes.

Google a querer democratizar esta proposta

A Google vai lançar as ferramentas nas próximas semanas para todos os Android compatíveis com a aplicação Gemini. De acordo com um porta-voz da Google, todos estes são "dispositivos Android com 2 GB de RAM ou mais, a correr Android 10 ou superior".

Como usar esta IA nos smartphones

Para partilhar o ecrã da aplicação Gemini, toque no botão “Partilhar ecrã com o Live”. Depois confirme e a sua conversa com o Gemini Live continuará enquanto estiver a partilhar. Para deixar de partilhar o feed da sua câmara ou o ecrã, deslize de cima para baixo no seu telefone e toque em "Parar de partilhar".

Também pode ir até ao ecrã sobre o qual pretende falar com o Gemini, premir longamente o botão de alimentação do seu telefone para abrir o Gemini, depois tocar em "Partilhar ecrã com o Live" e começar a conversar.