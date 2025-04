Meta e Apple em guerra! Apple Intelligence não funciona no Facebook, WhatsApp e Instagram

Numa jogada completamente inesperada, a Meta desativou as funcionalidades do Apple Intelligence nas suas aplicações iOS. Isto afeta o Facebook, WhatsApp, Instagram, Messenger e Threads dentro do iOS e no iPhone. Não se sabe o porquê, mas o grupo de Mark Zuckerberg está provavelmente a tentar proteger a Meta AI da concorrência.

Meta e Apple estão agora em guerra!

Nos últimos meses, a Apple tem implementado gradualmente o Apple Intelligence, o seu conjunto de ferramentas com tecnologia de IA, em todo o mundo. Desde a atualização do iOS 18.4, os utilizadores da Europa também podem beneficiar dos avanços da Apple na IA. Integrado no sistema operativo, o pacote inclui ferramentas de assistência à escrita e um gerador de emojis.

Estes recursos podem ser acedidos através da maioria das aplicações do iOS. Quem escreve texto na maioria das aplicações do seu iPhone, pode pedir às ferramentas de escrita da Apple para reverem o seu texto. Da mesma forma, poderá partilhar emojis gerados por IA, os famosos Genmojis, na grande maioria das aplicações.

A Apple permite que os programadores autorizem ou neguem o acesso do Apple Intelligence às suas aplicações. A maioria dos programadores acompanhou a ideia. Não é de surpreender que a Meta tenha optado por não permitir a IA da Apple nas suas próprias aplicações. As funcionalidades de inteligência da Apple estão inacessíveis no Facebook, Messenger, WhatsApp, Instagram ou Threads.

Apple Intelligence não funciona nas apps

Nas aplicações Meta, as ferramentas de escrita não estão disponíveis. Testes realizados mostram que a janela pop-up do recurso nunca aparece no ecrã. Além disso, não é possível partilhar Genmojis. Note-se também que a Meta removeu discretamente uma funcionalidade do Instagram que permitia aos utilizadores adicionar Memoji ou autocolantes de teclado às suas histórias ou mensagens. Tudo indica que a Meta escondeu todos os recursos da Apple.

Isto não é nenhuma surpresa. A Meta provavelmente quer evitar que a Apple Intelligence ofusque a Meta AI. Integrada nas aplicações do grupo, esta é acessível através de um ícone em forma de círculo azul, facilmente encontrado na interface. Tal como o Apple Intelligence, o Meta AI também permite criar ou modificar texto. Ao excluir a IA da Apple, a Meta está simplesmente a proteger-se da concorrência.

Durante vários anos, a Apple e a Meta estiveram em desacordo sobre a questão dos dados pessoais dos utilizadores. A Apple adota uma abordagem rigorosa à privacidade, o que a levou a introduzir restrições rigorosas ao rastreio de anúncios no iOS. A Meta, cujo modelo de negócio assenta sobretudo na publicidade direcionada, tem uma ideia contrária. As restrições tornam a recolha de dados muito mais difícil, reduzindo a eficácia das campanhas publicitárias.