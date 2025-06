O ChatGPT no WhatsApp está mais útil! Já consegue gerar imagens

O ChatGPT é uma ferramenta de inteligência artificial muito eficiente, especialmente se utilizada no desktop ou na sua própria aplicação móvel. A sua versão para WhatsApp, por outro lado, tem recursos mais limitados, mas acaba de ganhar uma nova funcionalidade. Já consegue gerar imagens nas conversas do WhatsApp.

ChatGPT já consegue gerar imagens

O chatbot oficial do ChatGPT no WhatsApp pode agora criar imagens diretamente a partir da aplicação de mensagens, sem ter de instalar nada. Basta pedir-lhe para criar uma imagem seguindo as instruções e o chatbot fá-lo-á. No entanto, existem algumas limitações.

O ChatGPT está a competir com a IA do Meta no seu próprio território. A capacidade de gerar imagens diretamente do WhatsApp oferece mais do que a IA do Meta consegue fazer na aplicação de mensagens. Os utilizadores do ChatGPT têm agora uma versão mais completa e eficiente, acessível através do próprio WhatsApp.

Para utilizar o ChatGPT no WhatsApp, basta iniciar uma conversa com o chatbot. Pode ser feito sem guardar o número de telefone (+118002428478) na agenda, clicando neste link no seu telemóvel ou computador. A app abrirá na nova conversa e podem ser dados comandos.

Capacidade está presente no WhatsApp

A geração de imagens é realizada com recurso ao modelo 4o do ChatGPT. Tal como acontece no browser ou nas apps da OpenAI, basta descrever a imagem pretendida, com o máximo detalhe possível. O resultado final é muito satisfatório.

Há que ter em conta que existe um limite de criação de imagens. A OpenAI balizou em uma por dia, se a conta for anónima. No entanto, se for ligada à conta ChatGPT, passa poder criar mais imagens. Para isso, o chatbot envia um link que deve seguir para fazer login com a sua conta OpenAI.

O ChatGPT no WhatsApp pode criar dez imagens por dia gratuitamente, sem pagar uma subscrição. Além desta nova capacidade, pode ainda transformar as imagens próprias utilizando diferentes estilos. O processo de criação das imagens demora alguns minutos, mas os resultados compensa a espera. Esta capacidade eleva ainda mais esta integração e abre as portas aos utilizadores para explorarem ainda mais o ChatGPT.