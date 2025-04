Última beta do Android 16 está lançada e abre caminho para a sua apresentação

A Google deu o passo final rumo à apresentação do Android 16. A gigante das pesquisas lançou agora a última beta antes de revelar tudo o que prepara para esta nova versão. Mais que um lançamento com novidades, a Beta 4 do Android 16 destina-se a corrigir falhas e problemas.

As novidades do Android 16 Beta 4

A quarta beta desta versão começou a ser distribuído para smartphones e tablets Pixel compatíveis. Este será o último lançamento do programa beta. Atingiu a estabilidade da plataforma na sua última versão beta, e esta versão pretende limar arestas antes do lançamento final, daqui a alguns meses. Provavelmente, vão existir novidades sobre o Android 16 no próximo mês, durante o Google I/O 2025.

Os utilizadores que instalarem a versão beta mais recente receberão primeiro as últimas correções e otimizações e poderão enviar feedback através de uma aplicação instalada na própria compilação. O blog para programadores Android anunciou também que a mais recente versão beta já está disponível para mais dispositivos dos seus parceiros, permitindo que mais pessoas participem na avaliação do Android 16.

Considerando a proximidade do lançamento final do Android 16, não se esperam grandes mudanças, e este parece ser o caso da mais recente versão beta. A publicação do blogue não partilha detalhes sobre quais as alterações feitas, indicando que não foram adicionadas novas funcionalidades, embora possa haver alguns ajustes menores ou estéticos.

Instalar num smartphone de parceiro

Embora não seja uma funcionalidade, o Android 16 está agora disponível para ainda mais dispositivos, pelo que os Pixels já não são os únicos smartphones a receber este lançamento. A lista cresceu e a lista dos parceiros que agora suportam a noviade nos seus dispositivos está disponível:

HONOR

iQOO

Lenovo

OnePlus

OPPO

realme

vivo

Xiaomi

Para saber como instalar a novidade nos dispositivos compatíveis destes parceiros, há que consultar a página dos dispositivos Android 16. Aqui, os utilizadores são encaminhados para as diferentes áreas de suporte de cada um dos diferentes fabricantes.

Dispositivos Pixel onde instalar o Android 16 beta?

Da mesma forma, e agora olhando para a Google, é possível instalar o Android 16 beta 4 (ou qualquer um dos betas anteriores). Para isso será necessário um dispositivo Pixel compatível. A lista completa de dispositivos suportados pode ser vista abaixo.

Pixel 6, 6 Pro e 6A

Pixel 7, 7 Pro e 7A

Pixel Fold

Pixel Tablet

Pixel 8, 8 Pro e 8A

Pixel 9, 9 Pro, 9 Pro XL, 9 Pro Fold e 9a

Após meses em que a Google preparou o seu novo sistema, este estará prestes a ser revelado. O Android 16 é um salto grande dentro das propostas que o vão receber e assim tornarem-se melhores e mais seguras. A I/O de 2025 será o palco onde será revelado e onde tudo será mostrado.