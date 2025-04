Não fique para trás e veja a IA de perto! A BPI “AI Innovation Garden” está à sua espera!

"O poder da IA está nas mãos de quem a controla... e de quem a ignora", lê-se numa das paredes de um jardim que procura ser uma verdadeira aventura pelo mundo da Inteligência Artificial (IA). Com a tecnologia a crescer substancialmente e a ser utilizada, de forma notável, em várias áreas, testemunhá-la pode ser uma experiência enriquecedora. Por isso, a BPI "AI Innovation Garden" nada mais é do que uma viagem imersiva pelo impacto da tecnologia na educação, sociedade, negócios e criatividade. A exposição chegou, agora, ao Porto e o Pplware foi fazer uma visita!

Depois de atrair mais de 13.000 visitantes em Lisboa, a exposição BPI "AI Innovation Garden" instalou-se na sede do BPI, no Porto.

Dando forma à primeira exposição dedicada à tecnologia do momento, a IA, em Portugal, o espaço apresenta uma série de ferramentas inovadoras, permitindo ao público explorar o potencial transformador da tecnologia e conhecer-lhe as verdadeiras aplicabilidades no dia a dia.

Apesar da muita informação que nos chega, com a IA a ser utilizada até para fins militares, há pequenas ferramentas que podem ser realmente transformadoras no trabalho ou na vida pessoal de cada um.

Enquanto todos falam sobre os perigos da IA, nós mostramos as suas possibilidades concretas.

Afirma Hugo Silva, um dos curadores e idealizadores da exposição, e diretor-executivo da agência portuguesa United Creative, que procurou conceber um espaço destinado a todos quantos não queiram ficar para trás.

Na exposição, além de gadgets que já integram a IA de uma forma revolucionária, os visitantes poderão encontrar algumas das seguintes atividades:

AI Business : Crie uma empresa completa em 10 minutos, do logótipo a um plano de negócios que permite identificar os concorrentes na sua região e projetar resultados financeiros para os próximos 5 anos; Elabore, em poucos minutos, apresentações dinâmicas e atrativas para negócios e que se adaptam ao público-alvo, podendo, por exemplo, ser otimizadas para captar investidores; experimente um assistente de escrita baseado em IA que transforma notas soltas em relatórios detalhados, ajudando na tomada de decisões estratégicas.

: Crie uma empresa completa em 10 minutos, do logótipo a um plano de negócios que permite identificar os concorrentes na sua região e projetar resultados financeiros para os próximos 5 anos; Elabore, em poucos minutos, apresentações dinâmicas e atrativas para negócios e que se adaptam ao público-alvo, podendo, por exemplo, ser otimizadas para captar investidores; experimente um assistente de escrita baseado em IA que transforma notas soltas em relatórios detalhados, ajudando na tomada de decisões estratégicas. AI Jobs : Descubra qual o impacto da IA na sua profissão numa plataforma exclusiva que calcula a percentagem de exposição de qualquer profissão à automação por IA, identifica planos alternativos de carreira e até mede o potencial dos seus hobbies como futura fonte de rendimento, fornecendo um relatório personalizado que pode ser partilhado por email.

: Descubra qual o impacto da IA na sua profissão numa plataforma exclusiva que calcula a percentagem de exposição de qualquer profissão à automação por IA, identifica planos alternativos de carreira e até mede o potencial dos seus hobbies como futura fonte de rendimento, fornecendo um relatório personalizado que pode ser partilhado por email. AI Language : Grave um vídeo em 17 segundos e veja-se a falar instantaneamente em chinês, árabe ou qualquer outro idioma.

: Grave um vídeo em 17 segundos e veja-se a falar instantaneamente em chinês, árabe ou qualquer outro idioma. AI Therapy : Experimente um simulador de terapia em realidade virtual.

: Experimente um simulador de terapia em realidade virtual. Vitruvio : Transforme textos em projetos arquitetónicos completos, com plantas e vistas 3D em apenas alguns minutos.

: Transforme textos em projetos arquitetónicos completos, com plantas e vistas 3D em apenas alguns minutos. Dispositivos inéditos : Teste o primeiro mouse do mundo com IA incorporada, capaz de redigir e-mails e traduzir textos com um simples clique; ou experimente uns óculos com IA que traduzem conversas em tempo real.

: Teste o primeiro mouse do mundo com IA incorporada, capaz de redigir e-mails e traduzir textos com um simples clique; ou experimente uns óculos com IA que traduzem conversas em tempo real. Prompt Garden : Aprenda os 10 mandamentos para criar prompts eficientes.

: Aprenda os 10 mandamentos para criar prompts eficientes. Chat Garden : Compare os principais chatbots do mercado e conheça as suas vantagens e limitações.

: Compare os principais chatbots do mercado e conheça as suas vantagens e limitações. Criação de conteúdos : Transforme textos complexos em podcasts naturais com duas vozes que debatem o assunto de forma dinâmica.~

: Transforme textos complexos em podcasts naturais com duas vozes que debatem o assunto de forma dinâmica.~ Gestão de conteúdos : Experimente uma ferramenta que analisa até 50 documentos em simultâneo, respondendo a qualquer pergunta sobre o seu conteúdo.

: Experimente uma ferramenta que analisa até 50 documentos em simultâneo, respondendo a qualquer pergunta sobre o seu conteúdo. Materializar ideias em vídeos profissionais: Saiba como tornar reais os vídeos com que sempre sonhou, criados com IA pelas melhores plataformas do mercado.

A BPI "AI Innovation Garden" destina-se a estudantes, profissionais, empreendedores e curiosos que queiram compreender como a IA está a moldar o futuro.

A entrada é gratuita, mas é necessária inscrição prévia.