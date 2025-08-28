HONOR Magic V5: smartphone dobrável mais fino do mundo chega a Portugal com IA

A HONOR acaba de anunciar a chegada a Portugal do seu mais recente smartphone dobrável, o HONOR Magic V5. Apresentado como o dobrável para dentro mais fino do mundo até à data, o dispositivo combina um design ultrafino com Inteligência Artificial de última geração, prometendo redefinir a experiência do utilizador neste segmento.

Com apenas 8,8 mm de espessura quando fechado e um peso de 217 g, o Magic V5 destaca-se pela sua portabilidade e engenharia. A durabilidade foi um dos focos da marca, que equipou o smartphone com o escudo anti-riscos NanoCrystal e um painel interior reforçado com fibra de carbono.

A sua resistência foi certificada pelo Guinness World Records, após suportar um peso de 104 kg suspenso pela sua dobradiça de aço, que foi projetada para aguentar até 500.000 dobras. O equipamento possui ainda classificação IP58 de resistência a pó e água.

No seu interior, o HONOR Magic V5 é alimentado pela plataforma móvel Qualcomm Snapdragon® 8 Elite e integra uma bateria de silício-carbono de 5820 mAh, que garante uma autonomia prolongada sem comprometer o seu perfil elegante.

James Li, Diretor Executivo da HONOR, afirmou que este lançamento "representa um marco importante na superação dos limites da inovação móvel". Segundo o executivo, o objetivo foi criar "um verdadeiro companheiro inteligente, concebido para capacitar as pessoas e ampliar o seu potencial", destacando a colaboração com parceiros como a Google e a Qualcomm para integrar funcionalidades de IA de última geração.

O sistema de câmaras AI Falcon inclui um sensor principal de 50 MP, uma ultra-angular de 50 MP e uma teleobjetiva periscópica de 64 MP, suportado pelo Motor de Imagem AI HONOR com funcionalidades como a Captura com Deteção de Movimento.

A produtividade é reforçada por um ecrã interior de 7,95 polegadas e um exterior de 6,43 polegadas, ambos compatíveis com stylus. O Modo Multi-Flex permite a utilização simultânea de até três aplicações, otimizando o multitasking.

A integração da IA é um dos pilares do dispositivo. O MagicOS 9.0 vem com o Google Gemini pré-instalado, que pode ser ativado com um duplo toque na traseira do telemóvel para auxiliar em tarefas de escrita, planeamento ou aprendizagem.

Ferramentas de IA estão também presentes na aplicação HONOR Notes, para resumos e transcrições, e no gravador, que oferece tradução em tempo real. Para a criatividade, o Magic V5 inclui a função "Imagem para Vídeo IA", que converte fotos em vídeos dinâmicos, e ferramentas de edição de imagem como o "Apagador por IA". A comunicação é facilitada pela Tradução de Chamadas com IA, que processa a tradução localmente em seis idiomas.

O HONOR Magic V5 estará disponível em Portugal nas cores Black e Dawn Gold. A pré-venda decorre de 28 de agosto a 12 de setembro, com um preço de venda recomendado de 1.999 €. Durante este período, os clientes que adquirirem o dispositivo na MEO, Vodafone, NOS, ECI e FNAC receberão de oferta um carregador de 66 W, um HONOR Watch 5 e uns HONOR Earbuds Open.