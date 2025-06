Swift: a linguagem de programação da Apple chegará ao Android

Existem diferenças gritantes entre como as aplicações para iOS e para Android são desenvolvidas. As aplicações para iOS são desenvolvidas em Swift, enquanto o Android utiliza principalmente o Kotlin. Agora, porém, o Swift chegará ao Android. E isso pode ter implicações enormes para as aplicações no futuro.

O Swift da Apple chegará ao Android

A linguagem de programação de código aberto da Apple, Swift, está oficialmente a expandir o seu alcance para o sistema operativo Android. A iniciativa está a ser liderada por um recém-formado "Android Working Group" dentro do projeto Swift, que deverá ser capaz de preparar o Swift para o desenvolvimento de aplicações Android.

Embora os programadores já consigam, tecnicamente, escrever aplicações Android utilizando o Swift através de ferramentas de terceiros, esta mudança marca a primeira vez que o próprio projeto Swift sanciona e suporta oficialmente o Android. O "Grupo de Trabalho Android" estabeleceu um estatuto claro com vários objetivos principais para ajudar o Swift a estabelecer-se como um cidadão de primeira classe no mundo do desenvolvimento Android.

Um dos principais objetivos é melhorar e manter o suporte para o Android na distribuição oficial do Swift. Isso eliminaria a necessidade de os programadores dependerem de versões não oficiais ou modificadas da linguagem. O grupo também se concentrará em melhorar os pacotes principais do Swift, como o Foundation e o Dispatch, para uma melhor integração com os idiomas estabelecidos da plataforma Android.

Ficará mais simples portar aplicações

Isto será crucial para garantir que as aplicações Swift não só correm no Android, mas também são nativas do sistema operativo. Além disso, o grupo de trabalho irá colaborar com o Grupo de Direção da Plataforma para definir formalmente o nível de suporte que o Android irá receber e trabalhar para cumprir estes padrões.

Outras tarefas críticas do grupo incluem a definição da gama de níveis de API e arquiteturas de processador do Android suportados. Além disso, definirá o estabelecimento de uma integração contínua para o projeto Swift, que inclui testes rigorosos no Android.

Embora a maioria das principais aplicações suportem Android e iOS, quando se trata de escolher um, a opção preferida é quase sempre o iOS. Para muitos desenvolvedores, este é o mercado mais importante a ser priorizado. Embora não signifique "esforço mínimo" para portar aplicações entre iOS e Android , isto simplificaria bastante as coisas e ajudaria os programadores a migrar uma aplicação iOS para uma aplicação Android mais facilmente.