Meta lança Instants: nova aposta do Instagram para fotos que desaparecem

A Meta lançou oficialmente o “Instants”, uma nova funcionalidade integrada no Instagram e, ao mesmo tempo, uma aplicação autónoma para iPhone, e smartphones Android, focada em partilhas rápidas, espontâneas e temporárias. A novidade aposta num conceito já popularizado por aplicações como Snapchat e BeReal, fotografias casuais que desaparecem depois de serem vistas.

O que é o Instants?

Segundo a Meta, o Instants foi criado para incentivar partilhas mais naturais e menos “perfeitas”, numa altura em que muitos utilizadores estão cada vez menos ativos nos feeds tradicionais das redes sociais.

A empresa descreve a funcionalidade como uma forma de “partilhar o momento” através de fotografias espontâneas e sem filtros.

As imagens enviadas desaparecem após serem vistas pelos destinatários. Ainda assim, ficam guardadas num arquivo privado do utilizador durante até um ano, podendo posteriormente ser reutilizadas em Stories sob a forma de resumo (“recap”).

Integrado no Instagram… e também numa app própria

O Instants aparece diretamente na área de mensagens privadas do Instagram. A funcionalidade surge no canto inferior direito da caixa de entrada e permite tirar uma fotografia com apenas um toque.

Não existem ferramentas de edição avançadas, filtros ou stickers. A ideia é precisamente eliminar a pressão estética associada às publicações tradicionais.

Além da integração no Instagram, a Meta lançou também uma aplicação autónoma para iOS e Android, pensada para acesso mais rápido à câmara e partilha imediata. A empresa está igualmente a testar versões em alguns mercados específicos fora dos EUA.

Foco nos jovens e nas partilhas privadas

O novo sistema permite enviar fotografias apenas para “Close Friends” ou seguidores mútuos. As respostas às imagens chegam diretamente por mensagem privada (DM).

A Meta acredita que os utilizadores mais jovens preferem cada vez mais espaços privados e menos públicos nas redes sociais. Segundo dados citados pela empresa, a Geração Z utiliza muito mais funcionalidades casuais e privadas do que o feed principal do Instagram.

Mais uma “inspiração” da concorrência?

A chegada do Instants reacende também as críticas habituais à Meta sobre copiar funcionalidades populares de outras plataformas. Vários analistas apontam semelhanças claras com o Snapchat, BeReal e até com aplicações como Locket.

Ainda assim, esta estratégia não é nova. O Instagram já tinha seguido caminhos semelhantes com os Stories inspirados no Snapchat ou os Reels em resposta ao TikTok. Agora, a Meta tenta recuperar o conceito de fotografia espontânea e efémera numa altura em que os utilizadores parecem cansados de conteúdos excessivamente produzidos.