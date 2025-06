Vendas do YU7 surpreendem a Xiaomi e esmagam recordes da Tesla

A estrela do último evento da Xiaomi foi, sem qualquer dúvida o YU7. Este é o segundo carro elétrico da empresa chinesa que estreou oficialmente e começou a ser vendido assim que o evento terminou. A marca não podia estar mais feliz. Nos primeiros 3 minutos, estabeleceu um recorde mundial na indústria automóvel. Ninguém vendeu tantos veículos em tão pouco tempo.

endas do YU7 surpreendem a Xiaomi

Após explorar todos os detalhes do carro e as centenas de opções de personalização, a empresa confirmou os preços das diferentes versões do Xiaomi YU7. Assim que encerrou o evento abriu o seu próprio site para aceitar reservas. Cada utilizador teve de pagar 20.000 yuans (cerca de 2.400 euros) para formalizar a sua compra. Isso deu acesso ao configurador online para personalizar o carro e colocá-lo na fábrica.

Não se sabem quais eram as expectativas da Xiaomi, mas bateu o recorde da Tesla. A empresa chinesa vendeu uns impressionantes 200.000 Xiaomi YU7 nos primeiros três minutos. Isto representa aproximadamente um carro a cada segundo. Uma avalanche que, para já, está apenas ao alcance do mercado chinês e dos seus mais de 1,4 mil milhões de habitantes.

O anterior recorde, mantido pela Tesla durante alguns anos, era de 115 mil unidades do Model 3 em 24 horas. A Xiaomi praticamente duplicou este número em apenas 3 minutos. É um feito verdadeiramente incrível que parece improvável de ser replicado. Mas não é de admirar, dado que o Xiaomi YU7 é um dos veículos elétricos mais completos, avançados e acessíveis atualmente disponíveis.

Valores esmagam recordes da Tesla

Já se sabia que o design do Xiaomi YU7 iria surpreender e agradar em igual medida, algo que também se pode presumir tendo em conta o seu desempenho após se analisar o primeiro automóvel da empresa. A empresa chinesa não desiludiu, apresentando um veículo com uma estética distinta, uma eficiência aerodinâmica impressionante para um SUV, um espaço interior grande, tecnologia de ponta e potência e autonomia de deixar qualquer admirado.

Tudo isto, incluindo na equação um preço que começa nos 30.000 euros à taxa de câmbio, torna-o cerca de 1.200 mais barato que o Tesla Model Y. Esta configuração desencadeou a loucura entre os clientes chineses, que veem como é possível comprar um veículo elétrico relativamente barato com 315 cv de potência. Somam ainda uma carga rápida que vai dos 10 aos 80% em 21 minutos e uma autonomia no ciclo CLTC de 835 quilómetros (710 km em WLTP).

Ainda não se sabe se o Xiaomi YU7 chegará à Europa. É inegável que a marca pretende fazer esse caminho e lançará os seus carros assim que atravessarem a fronteira da China. Aprovar, transportar e vender veículos chineses na Europa não é totalmente simples, especialmente quando se tem margens de lucro pequenas, pelo que a empresa está provavelmente a considerar esta possibilidade num futuro próximo.