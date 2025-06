Xiaomi YU7 é oficial: este é o novo SUV elétrico acessível que quer mudar o mercado

A Xiaomi, mais conhecida pelos seus smartphones, abalou novamente o mercado automóvel com o lançamento do seu primeiro SUV 100% elétrico, o YU7. Numa apresentação em Xangai, a empresa não só revelou um design arrojado e um interior recheado de tecnologia, como também um preço de combate: a partir de 253.500 yuan (cerca de 32.500 euros).

O Xiaomi YU7 já é oficial, mas na China

O YU7 posiciona-se de forma agressiva para desafiar diretamente o domínio do Tesla Model Y. Este lançamento é o segundo grande passo da Xiaomi no setor automóvel, e a marca não fez por menos. O YU7 é um SUV de dimensões generosas, com quase 5 metros de comprimento e uma distância entre eixos de 3 metros, prometendo um interior espaçoso e confortável.

O espaço para bagagem é um dos seus trunfos, com uns impressionantes 678 litros na traseira e um "frunk" (bagageira dianteira) de 141 litros, superando muitos concorrentes. Debaixo do capô, o YU7 oferece três versões para todos os gostos e necessidades. A versão Standard, de tração traseira, debita 320 cv e promete uma autonomia recorde no ciclo chinês (CLTC) de até 835 km, graças a uma bateria de 96,3 kWh.

Eis o novo SUV elétrico acessível da marca

A versão Pro sobe a parada para 496 cv com tração integral, e a "Max" transforma o SUV familiar numa verdadeira "besta" do asfalto. São com 691 cv (508 kW) de potência e dois motores, acelera dos 0 aos 100 km/h em apenas 3,23 segundos e atinge uma velocidade máxima de 253 km/h.

A tecnologia de carregamento é outro dos pontos fortes. Graças à sua arquitetura de 800V, o YU7 promete recuperar energia a uma velocidade estonteante. A Xiaomi afirma que é possível adicionar até 620 km de autonomia em apenas 15 minutos, ou carregar a bateria de 10% a 80% em apenas 12 minutos, eliminando uma das maiores ansiedades dos condutores de elétricos.

O mercado está cada vez mais interessante

No interior, a experiência é futurista. O destaque vai para o inovador "HyperVision Panoramic Display", um painel triplo Mini LED com 43,4 polegadas que se estende pela base do para-brisas, projetando informações de forma integrada. A este junta-se um ecrã central de 16,1 polegadas, um sistema de som com 25 altifalantes, bancos em pele Nappa com massagens e até um pequeno frigorífico de 4,6 litros na consola central.

O objetivo da marca é oferecer mais do que um carro, proporcionando um espaço de vida inteligente sobre rodas. Isto reforça a visão de um veículo integrado no ecossistema de produtos da marca. As entregas começam no próximo mês e a Xiaomi demonstra uma agilidade impressionante e uma ambição clara. Quer conquistar o asfalto com a mesma fórmula de tecnologia e preço competitivo que a tornou uma gigante da eletrónica de consumo.