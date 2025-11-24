Help Flasher V16? Abandonar o triângulo pode ser um erro
A partir de 1 de janeiro de 2026, a Direção-Geral de Trânsito espanhola (DGT) tornará obrigatório o uso da baliza Help Flash V16, eliminando oficialmente os tradicionais triângulos de sinalização usados há décadas para avisar outros condutores em caso de avaria ou emergência. Mas há quem considere um erro.
Há vários problemas com o uso do Help Flasher
A mudança pretende aumentar a segurança, evitando que os condutores saiam do veículo para colocar os triângulos. No entanto, a decisão tem sido alvo de críticas, não apenas de automobilistas, mas também de especialistas em segurança rodoviária e até de elementos da Guarda Civil.
A crítica mais recorrente aponta para as limitações físicas da baliza. Como fica colocada no tejadilho do carro, a luz pode simplesmente não ser visível quando o veículo está parado.
Em condições de chuva intensa, nevoeiro ou forte luminosidade, a baliza pode perder intensidade e tornar-se difícil de identificar. Especialistas recordam que os triângulos continuam a ser mais fiáveis em cenários de baixa visibilidade.
A baliza depende de bateria, que pode durar apenas cerca de uma hora. Num caso de avaria prolongada, existe o risco de a luz se apagar, deixando o veículo sem qualquer forma de sinalização, já que os triângulos estarão proibidos.
A Asociación Unificada de Guarias Civiles (AUGC) afirma que a medida é “precipitada” e defende que a baliza deveria complementar, e não substituir, os triângulos. Segundo a corporação, esta mudança pode originar acidentes graves em estradas rurais ou com traçados sinuosos.
Help Flasher faz sentido como ferramenta adicional sobre tudo em situações de avaria nas auto-estrada
Vi um vídeo dessa porcaria, que os 4 piscas ligados faziam muito melhor serviço do que essa luzinha, que mal se via! Se o encontrar coloco aqui… Mas fundamentalmente é mais um produto para alguem enriquecer…
Mais porque raio vão proibir os triângulos?!
Além da bateria só durar 1 hora, ainda há 2 fatores a ter em conta: ficar fechado num carro na rua durante o calor ou frio intenso degrada imenso a bateria, e vai descarregando gradualmente, sendo que num dia que seja necessário pode não funcionar. Tecnologia old school é mais fiável, um triângulo funciona sempre.
Ando com frequência no IC19. Quem lá passa sabe que não há dia nenhum sem um ou vários carros avariados ou batidos. Uns com triângulo, outros sem triângulo, e outros que já puseram os pinos para desviar o trânsito.
Quem for contra o V-19 vai dizer que o triângulo é muito melhor e que a luz não se vê de dia. Eu, que já tive problemas ao deparar-me com carros avariados na via pública que não tinham triângulo nenhum, agradecia que tivessem, ao menos a V-19. De noite garanto que se vê bem, pelos vídeos que vi.
Em todo o caso, em Portugal, o V-19 é indicado para usar como meio de aviso suplementar, não substituindo o triângulo.
Em Espanha o “V-19 homologado”, a partir de 01/01/2026, vai substituir o triângulo (e por isso, pela convenção de Viena que regula a sinalização de trânsito internacional, os espanhóis podem-no usar em Portugal e nos outros países, em vez do triângulo (e os dos outros países podem usar o triângulo em Espanha).
É esperar para ver o que acontece. Mas não esquecer que o “V-homologado” tem ligação por SIM IoT à rede da DG de Trânsito espanhola, também falta ver o que isto representa.
Acima: V-16 em vez de V-19