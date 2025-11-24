Help Flasher V16? Abandonar o triângulo pode ser um erro

A partir de 1 de janeiro de 2026, a Direção-Geral de Trânsito espanhola (DGT) tornará obrigatório o uso da baliza Help Flash V16, eliminando oficialmente os tradicionais triângulos de sinalização usados há décadas para avisar outros condutores em caso de avaria ou emergência. Mas há quem considere um erro.

Há vários problemas com o uso do Help Flasher

A mudança pretende aumentar a segurança, evitando que os condutores saiam do veículo para colocar os triângulos. No entanto, a decisão tem sido alvo de críticas, não apenas de automobilistas, mas também de especialistas em segurança rodoviária e até de elementos da Guarda Civil.

A crítica mais recorrente aponta para as limitações físicas da baliza. Como fica colocada no tejadilho do carro, a luz pode simplesmente não ser visível quando o veículo está parado.

Em condições de chuva intensa, nevoeiro ou forte luminosidade, a baliza pode perder intensidade e tornar-se difícil de identificar. Especialistas recordam que os triângulos continuam a ser mais fiáveis em cenários de baixa visibilidade.

A baliza depende de bateria, que pode durar apenas cerca de uma hora. Num caso de avaria prolongada, existe o risco de a luz se apagar, deixando o veículo sem qualquer forma de sinalização, já que os triângulos estarão proibidos.

A Asociación Unificada de Guarias Civiles (AUGC) afirma que a medida é “precipitada” e defende que a baliza deveria complementar, e não substituir, os triângulos. Segundo a corporação, esta mudança pode originar acidentes graves em estradas rurais ou com traçados sinuosos.