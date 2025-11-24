PplWare Mobile

Help Flasher V16? Abandonar o triângulo pode ser um erro

· Motores/Energia 6 Comentários

Autor: Pedro Pinto

  1. TiagoC says:
    24 de Novembro de 2025 às 17:10

    Help Flasher faz sentido como ferramenta adicional sobre tudo em situações de avaria nas auto-estrada

  2. TugAzeiteiro says:
    24 de Novembro de 2025 às 17:50

    Vi um vídeo dessa porcaria, que os 4 piscas ligados faziam muito melhor serviço do que essa luzinha, que mal se via! Se o encontrar coloco aqui… Mas fundamentalmente é mais um produto para alguem enriquecer…

  3. Hugo Nabais says:
    24 de Novembro de 2025 às 18:43

    Mais porque raio vão proibir os triângulos?!

  4. David Guerreiro says:
    24 de Novembro de 2025 às 18:51

    Além da bateria só durar 1 hora, ainda há 2 fatores a ter em conta: ficar fechado num carro na rua durante o calor ou frio intenso degrada imenso a bateria, e vai descarregando gradualmente, sendo que num dia que seja necessário pode não funcionar. Tecnologia old school é mais fiável, um triângulo funciona sempre.

  5. Max says:
    24 de Novembro de 2025 às 19:05

    Ando com frequência no IC19. Quem lá passa sabe que não há dia nenhum sem um ou vários carros avariados ou batidos. Uns com triângulo, outros sem triângulo, e outros que já puseram os pinos para desviar o trânsito.
    Quem for contra o V-19 vai dizer que o triângulo é muito melhor e que a luz não se vê de dia. Eu, que já tive problemas ao deparar-me com carros avariados na via pública que não tinham triângulo nenhum, agradecia que tivessem, ao menos a V-19. De noite garanto que se vê bem, pelos vídeos que vi.
    Em todo o caso, em Portugal, o V-19 é indicado para usar como meio de aviso suplementar, não substituindo o triângulo.
    Em Espanha o “V-19 homologado”, a partir de 01/01/2026, vai substituir o triângulo (e por isso, pela convenção de Viena que regula a sinalização de trânsito internacional, os espanhóis podem-no usar em Portugal e nos outros países, em vez do triângulo (e os dos outros países podem usar o triângulo em Espanha).
    É esperar para ver o que acontece. Mas não esquecer que o “V-homologado” tem ligação por SIM IoT à rede da DG de Trânsito espanhola, também falta ver o que isto representa.

  6. Max says:
    24 de Novembro de 2025 às 19:09

    Acima: V-16 em vez de V-19

