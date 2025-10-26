Afinal não é necessário ter uma condução suave nos carros elétricos

A ansiedade nos proprietários de automóveis elétricos existe desde o primeiro dia de utilização. A sabedoria era clara e para preservar a bateria. É1 preciso conduzir com cuidado e lentamente. Aceleração suave, mudanças de velocidade cautelosas e um pé leve como uma pena eram recomendados. Afinal, estas ideias podem simplesmente estar erradas e não é necessária uma condução suave nos carros elétricos!

Não é necessária condução suave nos carros elétricos

Uma nova investigação da Universidade de Stanford inverteu completamente este cenário. Um estudo publicado na revista Nature Energy, com revisão por pares, descobriu que a natureza caótica e impactante da condução no mundo real não é apenas benéfica para as baterias de veículos elétricos. Na verdade, é melhor para elas, potencialmente prolongando a sua vida útil muito para além do que se previa.

Acontece que o laboratório é uma imitação pobre de uma viagem para o trabalho. As previsões anteriores de duração da bateria baseavam-se em ciclos de carga e descarga constantes e consistentes. Mas ninguém conduz assim. A equipa de Stanford descobriu que os "pulsos de energia" dinâmicos e pausas curtas e frequentes são surpreendentemente saudáveis ​​para as baterias de iões de lítio.

Comparado com os testes laboratoriais aborrecidos e em estado estacionário, este estilo de condução no mundo real prolongou a vida útil das células da bateria até 38%. Os investigadores calculam que isto poderia acrescentar cerca de 313.000 quilómetros de viagem antes que a bateria se degrade até ao seu limite de vida útil, que é normalmente definido como manter 70 ou 80% da sua carga original.

Estudo mostra como poupar a vida de qualquer veículo

O estudo explica que os antigos testes laboratoriais de carga constante eram silenciosos. Colocavam stressores específicos na bateria, estimulando o crescimento de "depósitos de lítio" e a acumulação de calor, dois dos responsáveis ​​pela degradação da bateria. A condução real, com os seus intermináveis"microciclos" de aceleração e travagem, com curtos períodos de descanso, atua contra estes fatores de stress.

Estes breves momentos de abrandamento ou espera no sinal vermelho dão à química da bateria a hipótese de se estabilizar, reduzindo o desgaste de forma muito mais eficaz do que um consumo constante e constante. Esta notícia não é um sinal verde para se tratar mal os veículos elétricos. O estudo simplesmente desfaz o mito de que se deve conduzir lentamente.

Os verdadeiros inimigos de uma bateria de um veículo elétrico continuam a ser os mesmos de sempre: calor extremo e estados de carga extremos. Da mesma forma, deixar a bateria totalmente carregada a 100% durante dias a fio, ou deixá-la quase vazia, ainda causará danos. Estes fatores são muito mais destrutivos do que aproveitar o binário instantâneo que o carro foi concebido para fornecer.