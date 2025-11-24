Inteligência Artificial: saiba o que é Deep Learning

No mundo da Inteligência Artificial, são vários os conceitos que certamente já ouviu falar. Num dos últimos artigos explicámos o que era Machine Learning. Hoje falamos sobre Deep Learning (aprendizagem profunda).

Deep Learning (ou Aprendizagem Profunda) é uma área do Machine Learning que utiliza redes neuronais artificiais com muitas camadas para aprender padrões complexos a partir de grandes quantidades de dados.

Quanto mais camadas uma rede possui, maior é a sua capacidade de aprender automaticamente a partir de grandes quantidades de dados.

Como funciona o Deep Learning?

Tal como o cérebro humano é composto por neurónios interligados, também o Deep Learning utiliza estruturas chamadas redes neuronais. Estas redes são organizadas em:

Camada de entrada recebe a informação (por exemplo, uma imagem, um som ou um texto).

Camadas escondidas cada uma aprende padrões cada vez mais complexos, como formas, cores, palavras ou até emoções.

Camada de saída fornece o resultado final, como identificar um objeto ou prever um comportamento.



O grande diferencial é que as redes não precisam que alguém lhes diga quais características analisar. Elas aprendem sozinhas, melhorando a cada novo exemplo que recebem.

Os métodos tradicionais de Machine Learning exigiam que os especialistas escolhessem manualmente as características relevantes para treinar um modelo. Com o Deep Learning, esse processo é automatizado.

Vamos a um exemplo...

Imagine treinar um sistema para distinguir fotos de cães e gatos. Em vez de programar regras como “orelhas pontiagudas” ou “bigodes longos”, basta que carregue o modelo com milhares de imagens. A rede vai aprender padrões visuais por conta própria, tornando-se cada vez mais precisa.

A combinação de grandes volumes de dados, maior poder computacional e redes neuronais profundas está a abrir caminho para novas aplicações em saúde, segurança, energia, educação e muito mais.

