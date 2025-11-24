Battlefield REDSEC Elite Series anunciadas com prémios fabulosos

A EA Sports continua firme no seu compromisso com Battlefield e a sua legião de fãs e recentemente anunciou Battlefield REDSEC Elite Series, uma nova série competitiva que apresenta um valor acumulado de prémios... bem chorudo.

Com mais de 1 milhão de dólares em prémios, as Battlefield REDSEC Elite Series representam o forte compromisso da EA Sports em trazer a guerra virtual a casa de cada jogador, com doses maciças de realismo, frenesim e adrenalina.

Com efeito, os Battlefield Studios anunciaram que a Battlefield REDSEC Elite Series, corresponde ao auge da competição de Battlefield, apresentando o melhor que o Battlefield competitivo tem para oferecer no palco global. Com lançamento a 10 de dezembro, a Elite Series foi concebida para trazer mais jogo competitivo à franquia, ao mesmo tempo que dá à comunidade uma nova forma de subir na hierarquia.

A competição inicial, que apresenta uma bolsa de prémios de 1 milhão de dólares distribuída por três finais regionais, será disputada por um total de 600 participantes que representam não só os melhores jogadores de Battlefield da comunidade, como também os melhores talentos de FPS do mundo.

Os 50 esquadrões de cada região competirão num formato competitivo único: uma série de seis partidas REDSEC de Battle Royale, culminando com os oito melhores esquadrões a defrontarem-se frente a frente num confronto final no modo de eliminação implacável, ao estilo de knockout, conhecido como Gauntlet. Este formato repete-se ao longo de três dias de partidas, com os esquadrões a ganhar Pontos da Elite Series pelo seu desempenho.

Os Twitch Drops também estarão ativados em cada dia de partidas, permitindo que os espectadores da transmissão oficial da EA ou das transmissões individuais dos concorrentes ganhem recompensas.

"Com o Battlefield REDSEC, as equipas dos Battlefield Studios criaram uma experiência Battle Royale com a essência única do Battlefield, desenvolvida lado a lado com a nossa comunidade apaixonada", afirma Christian Grass, Produtor Executivo de Battlefield. "O modo Gauntlet do Battlefield REDSEC, que é o meu favorito, apresenta uma estrutura inovadora em formato de torneio, tornando-o a escolha perfeita para este tipo de competição."

Além da Elite Series, a equipa tem também orgulho em anunciar a Open Series como a competição oficial da comunidade REDSEC, que começa na sexta-feira, 12 de dezembro. A Open Series dá aos jogadores de todos os níveis de habilidade a oportunidade de competir. Com a dose certa de prática e dedicação na Open Series, um esquadrão pode avançar para a Elite Series para lutar contra os melhores do mundo. Os esquadrões podem entrar na Open Series inscrevendo-se através do Repeat.gg.

Todas as competições ocorrerão num ambiente com suporte cross-platform e cross-input, tanto na REDSEC Elite Series como na Open Series.

Battlefield 6 encontra-se no mercado, para PC, Playstation 5 e Xbox Series X.