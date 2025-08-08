Já se começa a formar gelo para NHL 26

A Electronic Arts encontra-se a ultimar os preparativos de lançamento de NHL 26, o jogo oficial da National Hockey League. A data de lançamento já é conhecida, assim como muitas novidades. Venham ver...

Com os Florida Panthers como principal interveniente no último par de anos, será que a tendência vai mudar? Bem, no mundo real, vamos ter de aguardar para ver mas no mundo virtual, será já a partir de 12 de setembro que o poderemos fazer, quando NHL 26, for lançado para PlayStation 5 e Xbox Series X.

Como forma de celebração do seu sucesso da modalidade, o bicampeão da Stanley Cup, Matthew Tkachuk (Florida Panthers) é o rosto da edição Deluxe ao lado do seu irmão, Brady, e do pai, Keith, num alinhamento de sonho que une o presente e o passado do hóquei no gelo.

Segundo os responsáveis de NHL 26 por parte da Electronic Arts, o jogo tenta estabelecer um novo padrão de realismo no hóquei, fazendo com que cada atleta se apresente joga de forma mais fiel ao seu equivalente da vida real. Para tal, o jogo vai recorrer ao novo motor ICE-Q 2.0, alimentado por dados posicionais do NHL EDGE, um sistema de dados reais do desporto que influenciam os atributos dos jogadores e tendências pessoais.

Dessa forma, atributos como a velocidade de patinagem, potência de remate, comportamentos únicos e movimentos de assinatura estão representados no videojogo, e oferecem aos verdadeiros fãs de hóquei no gelo uma vantagem estratégica. Ainda prometido, é uma melhoria clara nos guarda-redes, com a inclusão do novo sistema Goalie Crease Control. Este sistema irá tornar os guarda-redes mais responsivos, com melhor posicionamento e permitindo-lhes movimentos e defesas mais naturais.

Atenção ainda para o conjunto alargado de X-Factors que amplificam as habilidades das principais superestrelas com animações e resultados únicos, tornando-os em adversários temiveis, ou aliados impressionantes.

O legado Tkachuk

"O meu pai, o Brady e eu somos todos únicos e jogamos da nossa maneira. Partilhar a capa do NHL 26 é uma extensão disso", referiu Matthew Tkachuk, avançado dos Florida Panthers e atleta destaque nas duas edições do videojogo. "Sempre tentei levar o meu próprio estilo para o gelo, e ver isso refletido no NHL 26 faz com que pareça mesmo que sou eu ali."

"Quando éramos miúdos, o Matthew e eu sonhávamos jogar como o nosso pai," disse Brady Tkachuk, capitão dos Ottawa Senators. "Mesmo agora, a sua influência na forma como jogamos e nos preparamos é enorme. É uma honra estar na capa, e tê-lo ao nosso lado torna tudo ainda melhor."

"Sempre disse aos rapazes para jogarem com garra, inteligência e nunca perderem a personalidade em campo," disse Keith Tkachuk, cinco vezes All-Star da NHL. "O que vemos hoje são dois jogadores com estilos totalmente únicos, e tenho muito orgulho em partilhar a capa com eles."

O modo Be A Pro encontra-se rejuvenscido em NHL 26, dando aos jogadores um controlo total sobre a sua jornada desde o modesto rookie até á poderissima superestrela da NHL. Com novas histórias, personagens, desafios intensos e cutscenes, a experiência é mais realista e envolvente do que nunca. Desde competir no World Juniors até ao draft ou regressar à elite vindo das ligas menores, os jogadores vão construir o seu próprio legado dentro e fora do gelo.

"O NHL 26 é a experiência mais fiel à realidade que já criámos," afirma Mike Inglehart, Diretor Criativo da EA SPORTS. "Foi pensado para os fãs que respiram hóquei no gelo — aqueles que conhecem o videojogo e sabem como deve soar e sentir-se. Desde a jogabilidade mais detalhada à maior atualização do Be A Pro desde o NHL 21, tudo o que fizemos este ano visa aproximar os fãs das suas equipas e dos momentos que definem a NHL."

O novo HUT Seasons oferece uma forma completamente nova e dinâmica de competir, com mecânicas de construção de equipas, partidas ranked e um modo offline para quem prefere jogar ao seu próprio ritmo, o HUT Cup Chase. Com novos cartões de jogadores Heroes e Icons adicionados a cada temporada para celebrar os maiores nomes do hóquei no gelo, e melhorias visuais que elevam cada momento, o Ultimate Team será um dos pontos obrigatórios de NHL 26.

Foi ainda anunciado que quem proceder à reserva da Deluxe Edition terá acesso antecipado de até sete dias, com várias recompensas, incluindo Matthew Tkachuk com overall 99 como bónus imediato no NHL 25, 4600 NHL Points, um HUT Starter Choice Pack e muito mais. Todas as edições e informações de reserva estão disponíveis aqui, incluindo ofertas de fidelidade com até 10% de desconto.

Os membros EA Play terão acesso antecipado de 10 horas a partir de 5 de setembro de 2025, além de outras recompensas como 3.000 WOC Coins e tokens multiplicadores de XP para o Season Pass. Também recebem 10% de desconto em conteúdos digitais EA, incluindo reservas, downloads, NHL Points e DLCs.

NHL 26 será lançado a 12 de setembro para PlayStation 5 e Xbox Series X.