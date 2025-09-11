Sony lança app de controlo parental: decida o que o seu filho pode fazer na PlayStation
Num momento em que as empresas são altamente escrutinadas pela segurança que as suas plataformas asseguram ou não, especialmente no que aos mais novos diz respeito, a Sony lança uma aplicação móvel, que procurará dar mais controlo aos pais dos jogadores da PlayStation.
Seguindo os passos da Nintendo e da Microsoft, que asseguram controlo parental há anos, a nova aplicação PlayStation Family serve essencialmente como uma extensão móvel dos controlos parentais da consola da Sony.
Ainda assim, e uma vez que a empresa está empenhada em "proporcionar uma experiência de jogo segura para jogadores de todas as idades, incluindo o aprimoramento das formas como os pais podem gerir a experiência de jogo dos seus filhos", a app chega com algumas vantagens extra para os pais.
Crianças poderão jogar PlayStation de forma mais segura
Disponível para Android e iOS, nas versões 8 e 14 ou superiores, respetivamente, a app PlayStation Family chega para ajudar os pais a definir e gerir a experiência de jogo dos seus filhos na PlayStation – diretamente a partir do seu smartphone.
Segundo um comunicado oficial, a aplicação inclui uma série de novas funcionalidades personalizáveis para os pais gerirem o tempo de jogo dos seus filhos, incluindo um relatório de atividades, mais visibilidade sobre o que os seus filhos estão a jogar e aprovação de pedidos de tempo de jogo extra.
Dos vários recursos, destaque para os seguintes:
- Integração guiada, por via da qual a Sony oferece um guia para configurar facilmente uma conta infantil;
- A app envia notificações em tempo real sobre o jogo que a criança está a jogar, permitindo aprovar ou recusar os pedidos de tempo de jogo extra e jogos restritos da criança;
- Os pais podem aceder a relatórios de atividades diários e semanais, bem como ver informações atualizadas sobre o tempo de jogo e as atividades da criança;
- A app permite gerir o tempo de jogo, definindo limites para cada dia da semana, por exemplo. As crianças podem desfrutar de mais flexibilidade solicitando tempo de jogo adicional a partir da consola, enquanto os pais podem aprovar ou recusar os seus pedidos a partir de um telemóvel ou tablet.
- Acedendo aos saldos e definindo limites de gastos mensais para uma criança comprar conteúdos na PlayStation Store, os pais podem gerir a atividades de gastos.
- Com a app, os pais podem escolher e definir conteúdo apropriado para a idade. Segundo a Sony, foram incluídas predefinições que aplicam automaticamente as configurações recomendadas para diferentes faixas etárias, e cada configuração pode, também, ser personalizada individualmente para melhor se adequar a cada criança.
- Para controlar as interações sociais, os pais podem personalizar as definições de privacidade e gerir como os seus filhos se conectam e jogam.
Com funcionalidades de controlo parental muito úteis já presentes, a Sony planeia continuar a melhorar a app móvel PlayStation Family, por forma a potencializar a experiência ao longo do tempo.