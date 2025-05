Banda sonora de EA SPORTS F1 25 conhecida

Já foi dada a conhecer a banda sonora que acompanha o jogo EA SPORTS F1 25. Preparem-se pois não vai ser apenas no asfalto virtual que as vibrações vão ser altas.

Aos poucos e poucos a EA SPORTS vai revelando mais pormenores sobre EA SPORTS F1 25, o próximo capitulo da série de jogos oficial de Fórmula 1.

Desta vez, a novidade consistiu na revelação da banda sonora que acompanha o jogo. Banda sonora essa que promete também ela, fortes emoções.

Com lançamento marcado para a PlayStation 5, Xbox Series X e PC no próximo dia 30 de maio, a banda sonora do jogo, vai acompanhar a adrenalina de cada curva, a aceleração de cada aceleração de uma forma cada vez mais intensa. Impulsionada por uma seleção de artistas superestrelas, produtores e talentos emergentes, a banda sonora de F1 25 tentar capturar a intensidade, inovação e espírito internacional que definem tanto os géneros musicais incluídos como a modalidade em si.

Podem ver de seguida a banda sonora completa do jogo:

2ndstar ft. Scrufizzer • Bruk Out

• Bruk Out Alfie Templeman ft. Nile Rodgers • Just A Dance (Safari Riot - Kill Dave Remix)

• Just A Dance (Safari Riot - Kill Dave Remix) Anna Sofia ft. LZee • Monaco

• Monaco Anyma ft. Ellie Goulding • Hypnotized

• Hypnotized AUSTIN MILLZ, KAH-LO • HOT & MYSTERIOUS

• HOT & MYSTERIOUS Devault ft. Slayyyter • Behind the Wheel (Depeche Mode Cover)

• Behind the Wheel (Depeche Mode Cover) Diplo & Mau P ft. Gunna • Receipts

• Receipts Dogger & Mindstate • Fuego

• Fuego Elderbrook & Vintage Culture • Run

• Run Jamie xx, Honey Dijon • Baddy On The Floor

• Baddy On The Floor Kaskade, Wilkinson & Paige Cavell • Shine On

• Shine On KREAM • Interstellar

• Interstellar Martin Wave ft. Izzy Bizu • Control

• Control Mild Minds • DNA

• DNA nimino • Do It Like Me

• Do It Like Me Nonô • Old Skool

• Old Skool Pebbles&TamTam • PINK LIKE SUKI

• PINK LIKE SUKI Raffa FL, MichaelBM, Jayie, ft. Vika • Latinamerica

• Latinamerica RBØR, Simo Moumen • Never Go Back

• Never Go Back SOFI TUKKER • Bread (DJ Seinfeld Remix)

• Bread (DJ Seinfeld Remix) Steve Angello, Modern Tales • Darkness In Me

• Darkness In Me Sub Focus & Katy B • Push The Tempo

• Push The Tempo The Dare • I Destroyed Disco

• I Destroyed Disco The Midnight • Chariot

• Chariot threesixnine ft. Luckhardt • RIGHT NOW

• RIGHT NOW Waeys, Nathan Smoker, Verbz • I Don't Wanna Know

Entretanto gostaria de vos deixar as Specs para PC de EA SPORTS F1 25: