Adeus antivírus no Windows 11? Microsoft já deteta ameaças antes de estas surgirem

A presença de um antivírus sempre foi essencial no Windows, mesmo com as novas soluções da Microsoft. Ainda assim, a gigante do software traz agora uma nova ferramenta de segurança para o Windows que tornará menos necessário do que antes ter um antivírus integrado, embora ainda seja recomendado. O Smart App Control promete muito e ajudará a garantir a segurança.

Smart App Control: será o adeus ao antivírus no Windows 11?

Até há alguns anos, na compra de um computador, era também essencial adquirir um antivírus, mas com a introdução do antivírus para Windows, este deixou de ser tão necessário. Agora, a solução antivírus gratuita oferecida pelo próprio Windows está totalmente integrada e funciona excecionalmente bem. Protege da maioria das ameaças, embora existam opções melhores, mas obviamente exigem um pagamento.

Isto torna absolutamente obrigatório ter um software antivírus, seja Windows ou de terceiros, ao utilizar a Internet. Embora o antivírus integrado da Microsoft funcione extremamente bem, por vezes diz-se que pode acabar por consumir demasiado CPU e ter um impacto significativo no desempenho do nosso computador.

A Microsoft parece querer resolver este problema com uma nova funcionalidade chamada “controlo inteligente de aplicações”. Procura interromper preventivamente a execução de aplicações potencialmente perigosas. Chamada de Smart App Control, o que esta ferramenta faz basicamente é reduzir a quantidade de recursos que o sistema consome ao verificar se um ficheiro é malicioso ou prejudicial.

Microsoft deteta ameaças antes de acontecerem

A principal diferença entre o Smart App Control do Windows 11 e o software antivírus tradicional é a gestão de ameaças. O Smart App Control adota uma abordagem proativa, bloqueando aplicações suspeitas antes que estas possam causar algum dano. No entanto, os softwares antivírus tradicionais são mais reativos, respondendo às ameaças apenas após as detetar no sistema.

Isto significa que os softwares antivírus tradicionais são excelentes na identificação e remoção de ameaças conhecidas, mas podem não detetar ameaças novas ou sofisticadas tão rapidamente. Diz-se que esta funcionalidade ou ferramenta utiliza a aprendizagem automática e os dados de nuvem para detetar ameaças antes que sejam executadas no seu computador.

Ou seja, o Windows, tendo em conta a aprendizagem automática e os dados na nuvem, bloqueará estas aplicações sem ter de as analisar. Isto reduzirá a quantidade de recursos que o sistema utiliza para proteger o computador do utilizador. No entanto, não se deve esquecer ainda do antivírus, porque a Microsoft ainda recomenda ter um ativado.