Smartphones na Coreia do Norte tiram capturas de ecrã a cada 5 minutos, segundo reportagem
A Coreia do Norte está coberta por um manto de sigilo, sabendo-se muito pouco do que acontece dentro daquele país recôndito, que desperta muita curiosidade pelo mundo fora. Recentemente, contudo, um smartphone contrabandeado mostrou alguma da influência do regime de Kim Jong Un.
Num vídeo partilhado pela BBC, em maio, um smartphone contrabandeado da Coreia do Norte ergue ligeiramente o véu sobre o controlo que o regime de Kim Jong Un exerce sobre os cidadãos.
Contrabandeado para fora da Coreia do Norte pelo Daily NK, um meio de comunicação com sede em Seul especializado em assuntos norte-coreanos, o dispositivo parece semelhante a qualquer smartphone moderno. Contudo, o seu software revela uma realidade um tanto mais opressiva.
Após examinar o telefone, a BBC confirmou que os mecanismos de censura estavam profundamente incorporados. Especialistas afirmam que a tecnologia foi projetada não apenas para controlar informações, mas para reforçar as mensagens do Estado norte-coreano de forma mais pessoal.
Bandeira norte-coreana e correção automática com mão do governo
Aquando do arranque do dispositivo, cujo software parece ter sido personalizado pelo Estado da Coreia do Norte, é mostrada uma bandeira norte-coreana animada a ondular no ecrã.
Uma das curiosidades mostradas é a censura automática do telemóvel a palavras consideradas problemáticas.
Por exemplo, quando os utilizadores digitam "oppa", um termo sul-coreano usado para referir-se a um irmão mais velho ou namorado, o telemóvel substituiu-o automaticamente por "camarada".
Em seguida, aparece um aviso, alertando o utilizador de que "oppa" só pode referir-se a um irmão mais velho.
Por sua vez, digitar "Coreia do Sul" aciona outra alteração: a palavra é automaticamente substituída por "puppet state" (em português, "estado fantoche"), refletindo a linguagem usada na retórica norte-coreana.
Conforme mostrado, o smartphone faz silenciosamente uma captura de ecrã a cada cinco minutos, armazenando as imagens numa pasta oculta à qual os utilizadores não podem aceder.
Segundo a BBC, as autoridades podem posteriormente rever essas imagens para monitorizar a atividade do utilizador.
Uso de smartphones na Coreia do Norte
Num mundo verdadeiramente conectado, é surreal pensar que, algures no mundo, há pessoas que não podem aceder a um smartphone.
De facto, na Coreia do Norte, o uso de smartphones cresceu, nos últimos anos.
No entanto, o acesso continua a ser altamente controlado: os dispositivos não podem conectar-se à Internet global e estão, além disso, sujeitos a intensa vigilância por órgãos do governo.
