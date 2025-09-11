O ChatGPT da OpenAI vai substituir a Siri nos iPhones?

Atrasada relativamente a outros players da indústria dos smartphones em matéria de Inteligência Artificial (IA), a Apple não atribuiu qualquer destaque à tecnologia, durante o evento que acompanhámos, na terça-feira. Ainda assim, o diretor-executivo da OpenAI parece ter gostado da ideia de o ChatGPT substituir a Siri nos iPhones.

Através do X, o cofundador e diretor-executivo da OpenAI refletiu sobre como a mais recente atualização do iPhone é a primeira em algum tempo que ele realmente quer.

Em resposta à sua publicação, outro executivo de uma empresa de IA, Yuchen Jin da Hyperbolic, pediu-lhe para substituir a Siri pelo modo de voz conversacional do ChatGPT. Para Sam Altman, "honestamente", a ideia pareceu "ótima".

Esta reação pode ser promissora, considerando que a OpenAI é já parceira exclusiva da Apple. Além de fornecer a tecnologia de IA subjacente que alimenta alguns dos principais recursos do Apple Intelligence, como as Ferramentas de Escrita, a empresa trabalha em conjunto com a Siri.

De facto, quando a assistente da Apple não consegue responder a uma qualquer pergunta, encaminha o utilizador para o ChatGPT.

Apple poderá recorrer a modelos de IA externos para a Siri

Recentemente, informámos que a Apple estava a avaliar a possibilidade de licenciar modelos de IA de empresas como a OpenAI ou a Anthropic, procurando potencializar a futura versão da Siri.

A promessa de uma assistente virtual renovada, capaz de compreender o contexto pessoal do utilizador e executar ações dentro de aplicações, foi feita durante a WWDC 2024. Contudo, o seu lançamento foi oficialmente adiado em março de 2025.

No âmbito deste novo plano, a Apple terá solicitado à OpenAI e à Anthropic que desenvolvam e treinem versões dos seus modelos de IA para poderem correr no seu Private Cloud Compute.

Além destas, a Google terá sido, também, abordada pela Apple. Segundo a Bloomberg, o contacto com a Alphabet procurou "explorar a construção de um modelo de IA personalizado que serviria de base para a nova Siri no próximo ano".

