Apple adia o lançamento da Siri com Apple Intelligence para 2026

A Apple adiou o lançamento da nova versão da Siri, impulsionada pela Apple Intelligence, para o próximo ano. Depois de semanas de especulação sobre o estado atual da assistente virtual, a empresa de Cupertino confirmou que as funcionalidades avançadas da Siri não chegarão em 2025, como inicialmente previsto.

Um atraso significativo nos planos da Apple para competir no mercado da IA

Segundo informações reveladas pelo The Verge, o lançamento das capacidades mais avançadas da Siri foi adiado para 2026, podendo inclusive demorar mais tempo. A empresa enfrenta dificuldades na implementação destas funcionalidades de forma escalável, o que levou à reavaliação dos prazos.

A Siri já permite aos utilizadores aceder rapidamente às informações de que necessitam e realizar tarefas com eficiência. Nos últimos meses, tornámos a Siri mais conversacional, introduzimos novas capacidades, como suporte para formatação de texto e maior compreensão de produtos, e adicionámos integração com o ChatGPT. Estamos igualmente a desenvolver uma Siri mais personalizada, com melhor compreensão do contexto do utilizador e maior capacidade de executar acções dentro e entre as aplicações. No entanto, estas funcionalidades requerem mais tempo de desenvolvimento do que o previsto, e esperamos lançá-las no próximo ano.

Afirmou Jacqueline Roy, porta-voz da Apple.

As declarações da Apple confirmam os rumores avançados por Mark Gurman, da Bloomberg, que indicava que a chegada da nova Siri com iOS 18.5 não estava garantida, uma vez que a empresa ainda trabalhava contra o tempo para afinar a tecnologia. Apesar da Apple manter a previsão de um lançamento para 2025, não existem garantias de que essa data será cumprida.

Nova Siri com Apple Intelligence pode só chegar em 2027

A Siri renovada, apresentada no ano passado como parte da Apple Intelligence, prometia uma revolução na interação dos utilizadores com os dispositivos Apple. A nova versão previa uma integração mais profunda no ecossistema da empresa, uma compreensão contextual mais avançada e um processamento de linguagem natural significativamente melhorado.

As primeiras demonstrações sugeriam uma assistente mais rápida e inteligente, capaz de interpretar o conteúdo do ecrã, gerir informação pessoal e executar comandos complexos em vários passos.

No entanto, muitas destas capacidades continuam a ser apenas conceitos teóricos. Gurman revelou que a apresentação na WWDC 2024 não passava de uma simulação, pois a Apple ainda não possuía um protótipo funcional da nova Siri.

Internamente, a Siri ainda opera sob uma arquitetura híbrida, composta por um sistema antigo para comandos mais simples e um modelo mais avançado para pedidos contextuais. A Apple planeava unificar estes sistemas com o iOS 19, mas os atrasos no desenvolvimento obrigaram a empresa a adiar essa transição.

Um dos maiores desafios para a Apple é a escalabilidade

Ao contrário de soluções baseadas na cloud, como as da OpenAI ou da Google, a Apple aposta no processamento local para garantir maior privacidade. No entanto, essa abordagem limita a capacidade de processamento disponível para a Siri, forçando a Apple a otimizar constantemente os seus modelos de IA.

Fontes sugerem que a nova Siri com capacidades conversacionais avançadas poderá ser lançada apenas com o iOS 20, em 2027.

Até lá, empresas como OpenAI, Google e Microsoft terão avançado significativamente nos seus modelos de IA, o que deixa a Apple numa posição potencialmente desvantajosa na corrida.

Leia também: