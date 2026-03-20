A única plataforma de que precisa: ChatGPT, Gemini, Grok e outros por menos de 10 €/mês

O ChatGPT abriu a "caixa de Pandora" e, desde 2022, foram vários os chatbots baseados em Inteligência Artificial (IA) que chegaram aos utilizadores. Agora, num momento em que estes parceiros já fazem parte do dia a dia de muitas pessoas, tê-los juntos numa única plataforma pode ser útil e mais barato: sim, ChatGPT, Gemini, Grok e outros por menos de 10 euros mensais.

Disponíveis também gratuitamente, os vários chatbots do mercado têm a sua própria mensalidade, associando um custo ao que de melhor cada modelo é capaz de fazer.

No entanto, existe uma opção mais económica que os reúne numa única plataforma: em vez de gerir várias subscrições e contas separadas, com menus e interfaces diferentes, há um espaço que permite aceder aos modelos mais populares e poderosos, utilizando a ferramenta de IA que mais bem se adequar à necessidade do utilizador.

Um super assistente de IA

De nome Abacus AI, trata-se de uma plataforma de IA que se posiciona como uma solução "tudo-em-um" para profissionais e empresas que querem aproveitar o poder dos grandes modelos de linguagem e agentes de IA sem ter de gerir e pagar várias ferramentas isoladas.

A plataforma procura integrar, num único serviço, acesso a diversos modelos avançados, permitir a criação de chatbots e agentes personalizados, e automatizar tarefas complexas com base em IA.

Além das capacidades de chat e automação, a Abacus AI oferece componentes multimodais, ou seja, pode trabalhar não só com texto como com código, imagens, dados e outros tipos de entrada, tornando-se flexível para casos de uso muito diversos, desde análise de dados até criação de conteúdos.

A plataforma inclui, também, ferramentas de monitorização e avaliação de modelos, interfaces de arrastar e largar para construir workflows, e opções de integração com sistemas empresariais como Slack ou Teams em planos empresariais.

Vários modelos de IA num só lugar

Um dos destaques é a possibilidade de aceder a vários modelos de IA com uma única subscrição mensal de 10 dólares (cerca de 8,64 euros), reduzindo a necessidade de pagar várias subscrições separadas.

Apesar desta mais-valia, importa explorar a plataforma e perceber se se adequa às suas necessidades, pois existem algumas limitações de uso que podem influenciar a experiência prática.

A espinha dorsal da plataforma é o chamado Deep Agent, ou seja, agentes de IA capazes de executar tarefas variadas com base em instruções escritas, desde a geração de relatórios e apresentações até à criação de aplicações completas, dashboards ou mesmo bots para redes sociais e outros sistemas.

Esses agentes usam modelos de linguagem de última geração e podem ser configurados para agir de forma autónoma em fluxos de trabalho específicos.

Resumidamente, a Abacus AI oferece dois produtos principais:

ChatLLM : um assistente multimodal que combina vários grandes modelos de linguagem (em inglês, LLM) e permite gerar texto, analisar documentos, programar, pesquisar na web e criar imagens.

: um assistente multimodal que combina vários grandes modelos de linguagem (em inglês, LLM) e permite gerar texto, analisar documentos, programar, pesquisar na web e criar imagens. Abacus.AI Enterprise: um sistema empresarial com ligação a software interno, automação de processos, chatbots e ferramentas de IA ajustadas à infraestrutura corporativa.

A empresa está sediada em San Francisco, nos Estados Unidos, e tem atraído investimento de capital de risco e talentos vindos de grandes empresas de tecnologia.