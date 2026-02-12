Rússia tenta recrutar ucranianos para registar terminais Starlink

As autoridades ucranianas alertaram que forças russas estão a tentar recrutar cidadãos ucranianos para registarem terminais Starlink que depois seriam usados por tropas russas no terreno. A prática, segundo Kiev, constitui um crime em território ucraniano.

O alerta surgiu depois de vários titulares de números de telefone ucranianos terem recebido, a 11 de fevereiro, uma mensagem do Serviço de Segurança da Ucrânia (SBU).

No aviso, as autoridades informavam que militares russos estariam a tentar convencer ucranianos a registar terminais Starlink para utilização pelas suas unidades.

A mensagem também sublinhava que esse tipo de colaboração é considerado um crime na Ucrânia.

Registo obrigatório para travar uso russo

O aviso surgiu cerca de uma semana depois de o Ministério da Defesa da Ucrânia ter chegado a acordo com a SpaceX, empresa responsável pela Starlink, para tornar obrigatório o registo dos terminais no país. A medida tem como objetivo impedir que o equipamento seja utilizado por forças russas.

O Kyiv Independent pediu mais detalhes ao SBU, mas não tinha recebido resposta até ao momento da publicação da notícia original.

No dia 10 de fevereiro, o Quartel-general de Coordenação para o Tratamento de Prisioneiros de Guerra da Ucrânia revelou que a Rússia estaria a pressionar famílias de prisioneiros ucranianos para registarem terminais Starlink.

Internet vital para operações militares

Capaz de fornecer internet de alta velocidade sem necessidade de cabos ou redes móveis locais, a Starlink tornou-se uma tecnologia valiosa para ambos os lados da guerra.

Os terminais são utilizados tanto para comunicações do dia a dia em posições da linha da frente e postos de comando, como para controlar veículos aéreos e terrestres não tripulados de longo alcance, especialmente em ambientes onde outros sistemas de comunicação não funcionam.

Terminais russos ficaram inativos

Com a entrada em vigor do novo sistema de registo, negociado entre o ministro ucraniano da Transformação Digital, Mykhailo Fedorov, e o responsável da SpaceX, Elon Musk, vários terminais Starlink não registados deixaram de funcionar no campo de batalha.

Segundo fontes ucranianas, a situação terá provocado dificuldades significativas às forças russas.

Para funcionar na Ucrânia, um terminal Starlink tem agora de ser registado. O processo pode ser feito diretamente através da aplicação Army+ para militares, pela aplicação governamental Diia para empresas, ou nos centros de serviços administrativos para civis.

Rússia procura ucranianos para contornar sistema

Perante a perda de acesso a esta tecnologia, a Rússia terá começado a procurar formas alternativas de registar terminais dentro da Ucrânia.

A 7 de fevereiro, o especialista em comunicações Serhii “Flash” Beskrestnov, recentemente nomeado conselheiro de Fedorov, afirmou que a Rússia estaria a procurar ativamente ucranianos dispostos a fazer o registo, oferecendo pagamentos até 10.000 hryvnias, cerca de 200 euros.

Segundo as autoridades, a utilização de um terminal registado de forma irregular poderá ter consequências criminais para quem colaborar com este tipo de operação.