Clientes da Galp recebem faturas com valores de centenas de euros

Autor: Pedro Pinto

  1. Galeopiteco nurcesado says:
    7 de Janeiro de 2026 às 13:03

    Alguém se importa de me explicar o que é isso de “receção”?

    • Álvaro Campos says:
      7 de Janeiro de 2026 às 14:08

      vem de “receber” que, segundo o último Acordo Ortográfico as consoantes que não se leem não são escritas
      resumindo, antes era “recepção” e agora “receção”, mas “carácter” não mudou, pois, o C antes do T não é mudo, é pronunciado
      há regras que fazem todo o sentido, outras nem por isso, como é o caso de “há-de” que passou a “há de”
      é o que é ¯\_(ツ)_/¯

  2. says:
    7 de Janeiro de 2026 às 13:18

    Não não, têm de usar o Combina para poupar até 600€****

  3. Zé Fonseca A. says:
    7 de Janeiro de 2026 às 13:36

    confirmo, sou cliente galp, pagava média de 170€ mensais luz + gás e paguei mais de 500€.
    no entanto foi enviado um aviso por parte da galp há 1 mês a relatar a migração de plataforma por isso dificuldades na faturação e faturação atrasada, também constatei que as leituras dos meses anteriores eram inferiores ao real daí os “acertos”.
    em suma, está tudo justificado e estou a pagar apenas o real que consumi, mas entendo a frustação de alguns clientes por “não estarem a contar” com o valor, no entanto vão ter de pagar o que consumiram

    • Maçã podre says:
      7 de Janeiro de 2026 às 14:16

      querem migrar tudo bem, mas optaram pela migração barata com “prejuízo” para o consumidor, o Zé povinho não põe dinheiro de parte, é depois há disto.

      um problema com 2 lados culpados

      • Eu says:
        7 de Janeiro de 2026 às 15:50

        Não maçã podre, um problema com único culpado, a Galp.
        Quanto aos bolsos dos portugueses, desde que consigam pagar o que consomem, não são obrigados a estar preparados para erros de faturação.
        É assim tão estranho entender isto??

    • José Bento says:
      7 de Janeiro de 2026 às 14:22

      Havia a hipótese de pagar faseado, enviando mail para a Galp. Enviei quando me apercebi que não vinham faturas e poderia não comportar a despesa. Ninguém me respondeu, depois veio o pagamento, débito direto, e fiquei com a conta quase a zeros. Reformado, a pensão só entra amanhã, espero eu!!
      E ainda vêm com tretas de combina. Vou mazé combinar com uns quantos clientes a rescisão do contrato de electricidade e gás!

      • Zé Fonseca A. says:
        7 de Janeiro de 2026 às 15:43

        Sim, tiveram mal, a solução como cliente no teu caso seria cancelar o DD ou impor um limite máximo, e depois alinhar com a Galp um plano de pagamentos.

    • Grunho says:
      7 de Janeiro de 2026 às 15:35

      A liberalização serve para isso mesmo, para os capitalistas poderem levar-te o que eles quiserem. Foi como nos combustíveis em 2004. Levar mais barato nunca foi proibido. Mas tu deves adorar.

  4. KidsGraça says:
    7 de Janeiro de 2026 às 14:14

    170€ mensais luz + gás????? De certeza que não há por aí desperdício de água7luz?

    • Zé Fonseca A. says:
      7 de Janeiro de 2026 às 15:50

      T4, dois adultos e duas crianças, AC em todas as divisões, 2 banhos por dia por pessoa, os mais novos banheira cheia, todas as lâmpadas são inteligentes e com automatismos associados, usamos muita máquina de secar e muito steamer, todos os dias fazemos mínimo uma máquina de secar e uma lavar e por vezes duas de lavar loiça, a placa de indução é mega potente, a empregada aspira 2 a 3 vezes por semana.
      Já paguei quase 300€ noutro operador.
      Se há desperdício claro que há mas não fazemos contas ao conforto, não é por menos 20,50,100€ que vamos limitar o conforto de nossa casa.

    • Carlos says:
      7 de Janeiro de 2026 às 15:59

      Pode ter carros elétricos

      A minha conta é 150 a 200€/mês, pois carrego 2 carros em casa

  5. Miguel says:
    7 de Janeiro de 2026 às 14:28

    Quem não pagou nesses meses, podia deixar o dinheiro de lado. A lei obriga a pagar faturas até 6 meses.

  6. TiagoR says:
    7 de Janeiro de 2026 às 14:29

    É a “fava” em dia de Reis o bolo já foi e o brinde também !:)

  7. Incognito says:
    7 de Janeiro de 2026 às 14:57

    Há aqui uma duvida : a Galp vem reclamar consumos de quantos meses atrás ? Já recebi uma factura de 600 e tal euros de eletricidade da SU e reclamei porque havia ali consumos com mais de 6 meses ..no fim acabei a pagar 200 e tal ….

  8. Zé da esquina says:
    7 de Janeiro de 2026 às 14:58

    Eu recebi 288€ para pagar…desde Outubro que não recebia faturas.

  9. Utilizador says:
    7 de Janeiro de 2026 às 15:38

    Não percebo como é que as pessoas se dizem surpreendidas com isto. Estavam à espera do quê? De que subitamente, e sem ninguém os ter avisado, a eletricidade tinha passado a ser de graça e nunca mais tinham que se preocupar com isso? Aqui em casa quando nos apercebemos de que as faturas estavam atrasadas começamos a guardar o montante habitual das despesas atrasadas para não sofrer mais tarde, e agora recebemos uma fatura condizente com aquilo que estávamos à espera. Este pessoal deve ser todo fanático religioso que acreditou que Deus tinha mesmo ouvido as suas orações

