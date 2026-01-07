Clientes da Galp recebem faturas com valores de centenas de euros
Vários clientes da Galp estão a relatar a receção de faturas com valores anormalmente elevados, muito acima do habitual. Afinal o que se está a passar?
Consumidores referem que falhas resultam de problemas técnicos da própria Galp
As queixas multiplicam-se nas redes sociais e fóruns online, com consumidores a falarem em aumentos súbitos de centenas ou até milhares de euros. A Galp refere que, desde setembro, os clientes não receberam faturas para pagar, uma vez que houve uma migração das plataformas de contratação e faturação da empresa para um sistema único.
Alguns consumidores, tanto domésticos como empresariais, lembram que estas falhas resultam de problemas técnicos da própria Galp e não de incumprimento da sua parte, considerando injustas as quantias agora exigidas.
Em algumas das reclamações, os valores parecem estar associados a estimativas incorretas, leituras mal processadas ou acertos de faturação acumulados ao longo de vários meses. Alguns clientes afirmam que, apesar de terem submetido leituras reais, estas não terão sido consideradas no cálculo final. Há mesmo clientes a ponderar a rescisão.
Além dos valores altos, os clientes também relatam dificuldades em contactar o apoio ao cliente da Galp, com chamadas sem resposta, tempos de espera longos e falta de retorno. Há ainda reclamações relacionadas com erros contratuais na aplicação móvel “Mundo Galp” e com acesso perdido às faturas após a mudança do sistema.
Apesar de ter implementado medidas mitigadoras, como planos de pagamento faseado e vouchers, a empresa ainda não conseguiu dissipar as preocupações dos clientes, alguns dos quais ponderam agora mudar de fornecedor de energia devido à experiência negativa.
Não não, têm de usar o Combina para poupar até 600€****
confirmo, sou cliente galp, pagava média de 170€ mensais luz + gás e paguei mais de 500€.
no entanto foi enviado um aviso por parte da galp há 1 mês a relatar a migração de plataforma por isso dificuldades na faturação e faturação atrasada, também constatei que as leituras dos meses anteriores eram inferiores ao real daí os “acertos”.
em suma, está tudo justificado e estou a pagar apenas o real que consumi, mas entendo a frustação de alguns clientes por “não estarem a contar” com o valor, no entanto vão ter de pagar o que consumiram
querem migrar tudo bem, mas optaram pela migração barata com “prejuízo” para o consumidor, o Zé povinho não põe dinheiro de parte, é depois há disto.
um problema com 2 lados culpados
Não maçã podre, um problema com único culpado, a Galp.
Quanto aos bolsos dos portugueses, desde que consigam pagar o que consomem, não são obrigados a estar preparados para erros de faturação.
É assim tão estranho entender isto??
Havia a hipótese de pagar faseado, enviando mail para a Galp. Enviei quando me apercebi que não vinham faturas e poderia não comportar a despesa. Ninguém me respondeu, depois veio o pagamento, débito direto, e fiquei com a conta quase a zeros. Reformado, a pensão só entra amanhã, espero eu!!
E ainda vêm com tretas de combina. Vou mazé combinar com uns quantos clientes a rescisão do contrato de electricidade e gás!
Sim, tiveram mal, a solução como cliente no teu caso seria cancelar o DD ou impor um limite máximo, e depois alinhar com a Galp um plano de pagamentos.
A liberalização serve para isso mesmo, para os capitalistas poderem levar-te o que eles quiserem. Foi como nos combustíveis em 2004. Levar mais barato nunca foi proibido. Mas tu deves adorar.
170€ mensais luz + gás????? De certeza que não há por aí desperdício de água7luz?
T4, dois adultos e duas crianças, AC em todas as divisões, 2 banhos por dia por pessoa, os mais novos banheira cheia, todas as lâmpadas são inteligentes e com automatismos associados, usamos muita máquina de secar e muito steamer, todos os dias fazemos mínimo uma máquina de secar e uma lavar e por vezes duas de lavar loiça, a placa de indução é mega potente, a empregada aspira 2 a 3 vezes por semana.
Já paguei quase 300€ noutro operador.
Se há desperdício claro que há mas não fazemos contas ao conforto, não é por menos 20,50,100€ que vamos limitar o conforto de nossa casa.
Pode ter carros elétricos
A minha conta é 150 a 200€/mês, pois carrego 2 carros em casa
Quem não pagou nesses meses, podia deixar o dinheiro de lado. A lei obriga a pagar faturas até 6 meses.
É a “fava” em dia de Reis o bolo já foi e o brinde também !:)
Há aqui uma duvida : a Galp vem reclamar consumos de quantos meses atrás ? Já recebi uma factura de 600 e tal euros de eletricidade da SU e reclamei porque havia ali consumos com mais de 6 meses ..no fim acabei a pagar 200 e tal ….
Desde setembro
Eu recebi 288€ para pagar…desde Outubro que não recebia faturas.
Não percebo como é que as pessoas se dizem surpreendidas com isto. Estavam à espera do quê? De que subitamente, e sem ninguém os ter avisado, a eletricidade tinha passado a ser de graça e nunca mais tinham que se preocupar com isso? Aqui em casa quando nos apercebemos de que as faturas estavam atrasadas começamos a guardar o montante habitual das despesas atrasadas para não sofrer mais tarde, e agora recebemos uma fatura condizente com aquilo que estávamos à espera. Este pessoal deve ser todo fanático religioso que acreditou que Deus tinha mesmo ouvido as suas orações