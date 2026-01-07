Clientes da Galp recebem faturas com valores de centenas de euros

Vários clientes da Galp estão a relatar a receção de faturas com valores anormalmente elevados, muito acima do habitual. Afinal o que se está a passar?

Consumidores referem que falhas resultam de problemas técnicos da própria Galp

As queixas multiplicam-se nas redes sociais e fóruns online, com consumidores a falarem em aumentos súbitos de centenas ou até milhares de euros. A Galp refere que, desde setembro, os clientes não receberam faturas para pagar, uma vez que houve uma migração das plataformas de contratação e faturação da empresa para um sistema único.

Alguns consumidores, tanto domésticos como empresariais, lembram que estas falhas resultam de problemas técnicos da própria Galp e não de incumprimento da sua parte, considerando injustas as quantias agora exigidas.

Em algumas das reclamações, os valores parecem estar associados a estimativas incorretas, leituras mal processadas ou acertos de faturação acumulados ao longo de vários meses. Alguns clientes afirmam que, apesar de terem submetido leituras reais, estas não terão sido consideradas no cálculo final. Há mesmo clientes a ponderar a rescisão.

Além dos valores altos, os clientes também relatam dificuldades em contactar o apoio ao cliente da Galp, com chamadas sem resposta, tempos de espera longos e falta de retorno. Há ainda reclamações relacionadas com erros contratuais na aplicação móvel “Mundo Galp” e com acesso perdido às faturas após a mudança do sistema.

Apesar de ter implementado medidas mitigadoras, como planos de pagamento faseado e vouchers, a empresa ainda não conseguiu dissipar as preocupações dos clientes, alguns dos quais ponderam agora mudar de fornecedor de energia devido à experiência negativa.