YouTuber tentou descer uma montanha “usando só a gravidade”: até onde chegou o elétrico?

· Motores/Energia 13 Comentários

Autor: Ana Sofia Neto

  1. Zé Fonseca A. says:
    7 de Janeiro de 2026 às 13:38

    grande coisa, o walter mitty já tinha feito isso de skate

    Responder
  2. Henri says:
    7 de Janeiro de 2026 às 14:14

    Eheh .Eu com um Tesla M3 SR ganhei 9% de bateria desde a torre na serra da estrela até á Covilhã . Então com um carro mais recente é possível recarregar bastante a bateria só descendo

    Responder
    • Zé Fonseca A. says:
      7 de Janeiro de 2026 às 15:19

      Foste em agosto só pode. Gostava de ver os corajosos a usar travão e não travar com o motor a descer da torre..
      Como é que o tesla trava com motor?

      Responder
      • Vitor says:
        7 de Janeiro de 2026 às 16:03

        inversão no motor elétrico gera uma força eletromagnética oposta no motor, que desacelera as rodas sem o uso do composto de travagem. Isto é um princípio básico do modo de uso de um carro elétrico. o meu model 3 vai trocou as primeiras pastilhas de travão aos 111.000km.

        Responder
  3. Anung says:
    7 de Janeiro de 2026 às 14:46

    Muito estranho….

    Segundo o JL, em AE a velocidades de 120km/h com a bateria a mais de 36% não se deve usar a regeneração ao retirar o pé do acelerador, pois corre-se o risco de em menos de 5 minutos a bateria ficar sobrecarregada a 100%!

    Responder
  4. Toni da Adega says:
    7 de Janeiro de 2026 às 14:50

    “A regeneração funciona em períodos curtos ” podera apanhou pouca descida, maioria do percurso nao é a descer.
    Mesmo assumindo que era sempre a “descer”, perder 350m de altimetria em 15 km dá uma coisa bruta de 2.3% de descida média, isso é praticamente plano.

    Responder
  5. Grunho says:
    7 de Janeiro de 2026 às 15:28

    Que inteligente! Agora não precisas de gastar guito em cargas. Levas o carro até ao cimo de uma montanha e fazes o caminho todo à borla. Digam lá se os vossos a petróleo fazem isto.

    Responder

