YouTuber tentou descer uma montanha “usando só a gravidade”: até onde chegou o elétrico?
Colocando à prova o seu carro elétrico de 10 anos, um YouTuber iniciou a descida de uma montanha com pouquíssima bateria (1%, segundo ele), confiando que a travagem regenerativa iria ajudá-lo a terminar a viagem em segurança.
Com a infraestrutura de carregamento de carros elétricos a crescer, mas ainda longe de ser a ideal, não é inédito que os condutores se vejam abaixo do limite de 20% de bateria.
Um dos métodos para ganhar alguns quilómetros é usar a travagem regenerativa. Aliás, há rotas que são muito favoráveis a esta estratégia.
Usar a montanha como um "carregador gigante de bateria" de carro elétrico
O YouTuber Efficient Alex enfrentou uma descida de cerca de 15 km: de Brecon Beacons, no País de Gales, no Reino Unido, até Cardiff, a capital do País de Gales.
Nesse cenário, decidiu que queria ver se o seu Nissan EV com 10 anos poderia ganhar mais bateria do que aquela que consumia, testando se era possível partir com 1% de carga e sobreviver à viagem - mais ou menos...
Conforme documentado no YouTube, o Efficient Alex acabou por usar quase 10% da carga, embora a travagem tenha regenerado 1,9%, o que significa que, no total, ele perdeu 8% na descida.
A regeneração funciona em períodos curtos, mas, no final das contas, não é suficiente para recarregar a bateria quando se desce uma montanha.
Disse o YouTuber, acrescentando estar "genuinamente surpreendido com o facto de isso não ter carregado a bateria de todo".
Hoje em dia, carros elétricos como os da Tesla podem percorrer alguns quilómetros com apenas 1% de bateria, o que significa que um teste deste tipo com um modelo mais moderno poderia ter resultados um pouco diferentes.
Tinha 1%, na descida carregou 1,9% e perdeu 8%…preciso de estudar matemática novamente? Ou os elétricos continuam a rolar só que simplesmente vão até 100% negativo?
Eheh .Eu com um Tesla M3 SR ganhei 9% de bateria desde a torre na serra da estrela até á Covilhã . Então com um carro mais recente é possível recarregar bastante a bateria só descendo
Foste em agosto só pode. Gostava de ver os corajosos a usar travão e não travar com o motor a descer da torre..
Como é que o tesla trava com motor?
inversão no motor elétrico gera uma força eletromagnética oposta no motor, que desacelera as rodas sem o uso do composto de travagem. Isto é um princípio básico do modo de uso de um carro elétrico. o meu model 3 vai trocou as primeiras pastilhas de travão aos 111.000km.
Muito estranho….
Segundo o JL, em AE a velocidades de 120km/h com a bateria a mais de 36% não se deve usar a regeneração ao retirar o pé do acelerador, pois corre-se o risco de em menos de 5 minutos a bateria ficar sobrecarregada a 100%!
Ah sim, onde ele disse isso ?
E explode ou ficas com bateria ilimitada? É tipo a estrela do Mário?
“A regeneração funciona em períodos curtos ” podera apanhou pouca descida, maioria do percurso nao é a descer.
Mesmo assumindo que era sempre a “descer”, perder 350m de altimetria em 15 km dá uma coisa bruta de 2.3% de descida média, isso é praticamente plano.
Que inteligente! Agora não precisas de gastar guito em cargas. Levas o carro até ao cimo de uma montanha e fazes o caminho todo à borla. Digam lá se os vossos a petróleo fazem isto.
Ate te digo mais, nem precisaa de carro. Salta do cimo da montanha que chegas ca em baixo ainda mais rapido