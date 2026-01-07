YouTuber tentou descer uma montanha “usando só a gravidade”: até onde chegou o elétrico?

Colocando à prova o seu carro elétrico de 10 anos, um YouTuber iniciou a descida de uma montanha com pouquíssima bateria (1%, segundo ele), confiando que a travagem regenerativa iria ajudá-lo a terminar a viagem em segurança.

Com a infraestrutura de carregamento de carros elétricos a crescer, mas ainda longe de ser a ideal, não é inédito que os condutores se vejam abaixo do limite de 20% de bateria.

Um dos métodos para ganhar alguns quilómetros é usar a travagem regenerativa. Aliás, há rotas que são muito favoráveis a esta estratégia.

Usar a montanha como um "carregador gigante de bateria" de carro elétrico

O YouTuber Efficient Alex enfrentou uma descida de cerca de 15 km: de Brecon Beacons, no País de Gales, no Reino Unido, até Cardiff, a capital do País de Gales.

Nesse cenário, decidiu que queria ver se o seu Nissan EV com 10 anos poderia ganhar mais bateria do que aquela que consumia, testando se era possível partir com 1% de carga e sobreviver à viagem - mais ou menos...

Conforme documentado no YouTube, o Efficient Alex acabou por usar quase 10% da carga, embora a travagem tenha regenerado 1,9%, o que significa que, no total, ele perdeu 8% na descida.

A regeneração funciona em períodos curtos, mas, no final das contas, não é suficiente para recarregar a bateria quando se desce uma montanha.

Disse o YouTuber, acrescentando estar "genuinamente surpreendido com o facto de isso não ter carregado a bateria de todo".

Hoje em dia, carros elétricos como os da Tesla podem percorrer alguns quilómetros com apenas 1% de bateria, o que significa que um teste deste tipo com um modelo mais moderno poderia ter resultados um pouco diferentes.